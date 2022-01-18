砸4億買女兒樓上豪宅 吳宗憲被吳姍儒喊恐怖情人

吳姍儒（左）即將結婚，吳宗憲（右）爆料自己花了4億，買下女兒樓上的百坪豪宅。（圖：中天提供）

綜藝「小明星大跟班」17日舉行6周年記者會，吳姍儒本月29日即將大婚，吳宗憲爆料女兒最近要搬進婚房，「結果她的新家就在我家的樓下，哈哈哈！」他得意洋洋說自己花了4億（台幣，下同，約1450萬美元），買下女兒樓上的百坪豪宅，還開玩笑說，要把上下兩層打通，裝根溜索直通女兒新房，讓吳姍儒直呼爸爸的行徑「根本恐怖情人」。

吳姍儒抱怨吳宗憲「氣死我，他真的買在我家樓上，而且我不知情耶！」吳宗憲解釋，因為建商是朋友，對方說可以便宜賣他，所以才順利成交，他透露豪宅位在敦化南路上，一戶要價2億多，他一口氣買了2戶，吳姍儒則說老公得知岳父就住在樓上，當下決定要改格局，「因為覺得晦氣」，笑翻眾人。

吳姍儒和交往5年的「王先生」月底要在文華東方宴客，然而近日疫情 升溫，被問到是否擔心婚禮出現變數，她也難掩憂心：「對啊，我覺得好恐怖喔，上次公告是二級警戒維持到24日，我也不知道後面會是什麼狀況，只能靜觀其變。」另外，日前她收到死亡威脅的訊息，她坦言嚇了一大跳，「婚禮當天會加強保安，但和這件事無關，是因為有很多藝人賓客，要保護他們。」

年關將近，被問會發給員工多少年終，吳宗憲突然動怒「『容易文創』今年的獎金，零！」全場錯愕，他繼續飆罵「我不爽啊，我們營業額可以做到20億的，結果你們做成什麼樣子，明年可以做到非常OK，我20個月的年終我都可以。」他自招才剛臭罵過自家員工，火氣不小。

他強調公司不是沒賺錢，是員工執行不力，「和鹿希派也有關係啊，他從美國回來時，這東西就要弄好了，結果呢，到現在還在趕著出貨，我氣到肺都快咬到了。」那鹿希派會出席姊姊的婚禮嗎？吳宗憲怒氣未減：「要問姊姊要不要讓他去婚禮啊，人去就好，動物就不要了，他是鹿。」吳姍儒則心軟：「他畢竟是我弟，賓客名單我決定，當天大家就會知道了。」言下之意，她也捨不得讓弟弟缺席。