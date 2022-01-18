弟弟周興哲太優秀 周予天不怕被比較

周予天出道7年，終於推出首張全創作專輯。（記者王聰賢／攝影）

周予天出道7年終於推出首張全創作專輯「IDoL」和寫真集，他與弟弟周興哲感情好，不怕外界比較兄弟成就，他真誠表示：「我覺得是助力，畢竟有個優秀弟弟，就算大家認識我是誰的哥哥，在別人印象中，不會見到就忘了。」

他小時候常把「航海王」的絕招用在周興哲身上，有時不小心力度太大，還會偷摀他的嘴，就怕被爸媽發現他打哭弟弟，當時他覺得男孩哭是懦弱，直到12歲第一次聽到弟弟寫的歌，「刷新對他的看法」，媒體打趣才華成了周興哲的「保命符」，他笑笑認了：「後來我們就非常好，我由衷欣賞他的才華。」

他坦言看弟弟憑第一首歌「以後別做朋友」暴紅，「以為當歌手就是這樣」，沒想到大學休學一年半返台，推出單曲「You」卻聲量不如預期，「我那時太天真了，弟弟成績超好，以為自己也會這樣，結果完全兩樣情。」返美完成學業的他，其實抱著不甘心、認輸的心情。首張專輯取名「IDoL」，隨著近期不少偶像都崩壞，他自認偶包丟失不少，甫出道被公司定位樂壇金童、高學歷Rapper，「跟現在的我有點搭不上，也算是推翻種種標籤了」。

周予天憑「全明星運動會2」暴紅，他坦言很怕陷入節目熱度，「不能讓人生高點停在節目那時」，今年將是他的「演員元年」，農曆年後他將進劇組，更賣關子會挑戰男男情愫的演出。去年事業豐收，問到過年給爸媽紅包PK周興哲？他笑說：「我怎麼可能P得過他，紅包厚度就是爽感，我以前都會包100元（台幣，下同）、500元增加厚度，弟弟當然都是千元鈔。」他與席惟倫戀情低調，問到是否被催婚？他說：「我爸希望我早一點結婚，33歲後再考慮吧，我不希望這麼急。」