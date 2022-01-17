藍心湄搬回豪宅 被讚挑家具有品味

藍心湄為裝潢花了不少心思。（取材自臉書）

台灣藝人藍心湄日前在臉書 透露家裡換了新沙發、餐桌還有新床墊，豪宅內部也跟著曝光，讓網友直呼羨慕，藍心湄透露，去年7月她開始重新裝潢原本的舊居「瑞安璞石」，沒想到去年碰上疫情 ，裝潢停工3個月，而這段期間她在「新光信義傑仕堡」租屋，一個月租金 就要22萬新台幣（約7898美元），如今裝潢總算趕在過年前完工，她也開心搬回去入住。

藍心湄說，9年前她搬進「瑞安璞石」時，她是第一個交屋，當時因為家裡的狗狗年紀大，有失禁的狀況，所以沒有太多裝潢，以好清理、好走動為原則，後來狗狗過世，她才請設計師來重新裝修，她去年2月在浴室不慎滑倒，因此她也請設計師加強防摔設計及居家安全，期間因疫情停工3個月，直到9月才又復工。

藍心湄理財有道，她2008年花上億元新台幣買下復興南路巷弄內、屋齡約30年的2層樓舊公寓，她改建成獨棟豪宅，或許習慣了周遭便利的生活機能，2012年她又相中「瑞安璞石」的建案，因為媒體跟拍，新家住處跟著曝光，面對媒體詢問，她爽快承認「因為喜歡，所以就搬來這裡囉」，「瑞安璞石」雖標榜頂級豪宅，但外觀樸實低調，蔡依林住的「瑞安懷石」也在附近。

藍心湄新家的餐桌相當氣派。（取材自臉書）

藍心湄也在臉書感謝她的室內設計師，「妳真強，因爲都是一體成型的大家具，電梯進不了，她就搞了大吊車吊上來了，整個過程只有聽到她一直在禱告。」另外她對復健師挑的床墊也很滿意，而浩大工程換來的成果很值得，網友狂讚她挑的家具果然很有品味，不少星友紛紛留言想去她家參觀，直呼「美呆」，她也大方回應「隨時歡迎」。