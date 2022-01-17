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「我有先生了」曾沛慈幸福認嫁 低調謢愛老公音樂人

記者許晉榮／綜合報導
曾沛慈(右)嫁給音樂人老公Peter。（圖：亞神音樂提供）
曾沛慈(右)嫁給音樂人老公Peter。（圖：亞神音樂提供）

台灣藝人曾沛慈16日無預警在臉書曬出與音樂人Peter的婚紗照說：「他有太太，我有先生了」，幸福宣告兩人結婚喜訊。她透露與先生相識超過10年，後來變得熟稔後，才正式交往超過1年半。據悉兩人從去年春天就確定朝結婚目標前進，擔心被誤會「先有後婚」？她急忙澄清目前沒懷孕，還小小透露先生也是從事音樂相關方面工作，兩人算是同行。

曾沛慈過去對於戀情相當呵護，這次突然爆出喜訊，令粉絲驚喜。她稱在去年客串一部戲的殺青當晚，Peter就向她求婚。曾沛慈回憶那一夜，精明如她，平常只要別人安排驚喜，往往都瞞不過她，但那天是凌晨1點多，她完全沒有心理防備，所以當場真的扎扎實實被驚喜嚇到。

原來先生把兩人熟悉的朋友全找來，埋伏在曾沛慈家，並一起見證他下跪求婚的時刻。現場還布置了蠟燭、氣球與花，只見Peter吉他自彈自唱，一度唱到哽咽，曾沛慈則被感動到不斷爆哭、噴淚。事後回想那個甜蜜時刻，她依舊忍不住自嘲當時哭得很離譜，「可能人生從來沒這麼感動過吧」。

曾沛慈表示，自己是個性低調的人，加上先生是圈外人，所以一直以來都很想好好保護對方。結婚之後，她仍會在工作領域繼續努力，這方面先生也全力支持著她。曾沛慈燦笑說：「我很開心遇到一個想要相伴一生的人，我們從以前就是最好的朋友，現在更成為彼此人生道路上的另一半，很期待未來攜手共進的日子。」她在喜訊公布後的夜晚，私下也舉辦了簡單低調的婚宴，但因考量疫情，雙方僅邀至親好友參加，謝絕對外公開。

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