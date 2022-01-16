「蕾神」曾同框王力宏助理 網友翻舊照打臉

王力宏過去曾幫助理慶生，李靚蕾也在場。 （取材自微博）

李靚蕾 日前發文控訴王力宏 帶著三男返家看孩子，遭到她拒絕，還透露她與孩子被嚇壞了，之後王力宏方面回應，一名是是夫妻助理、一名是資深工作人員、另外一名是保全，有網友就翻出舊照，指過去王力宏為貼身助理慶生時，當時李靚蕾也在場，酸「之前把人家當保母司機使喚的時候認識」。

有網友翻出王力宏2015年9月在微博 曾發文提到「今天我的貼身助手30而立！大家趕快祝他生日快樂吧」，還附上幾張合照，照片中可以看到李靚蕾當時也在場一起幫忙慶生，「王力宏的這個12年的助理凱倫，李靚蕾之前把人家當保母司機使喚的時候認識，現在反而不認識了說是王力宏帶著狗腿子黑社會要拿氣球玩具嚇壞小朋友」。

這貼文引發網友熱議，有些網友酸「用得著人家的時候叫人家小助理，用不著的時候叫人家黑社會，李靚蕾真是新時代高知家庭主婦代表啊」、「這個女人真是翻臉不認人啊，這謊話連篇」、「這照片說的挺清楚明白的」，不過也有網友力挺李靚蕾「王先生咋不能單獨看孩子呢？帶人是幹嘛，還要求關掉監控是幹嘛」、「是我我也害怕啊，又不是我家裡人也不是親戚」。

李靚蕾日前發的長文中透露王力宏當時說「外面保證就只有這兩位我認識的男性沒有別人，請我不用擔心(兩位男性也說對，只有我們)，然後再次要求我拔除監控。我說除了工作場合我和這兩位私下沒有交集，我覺得這樣的狀況讓我感到很不舒服」，接著也提到「然後我看了監控竟然發現，除了你說你帶的兩位男性，後面還躲了一位素未謀面的男子(你的工作人員還特別示意要他往後面一點站)!!!這讓我毛骨悚然。」