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高雄攻蛋 王心凌與黃子佼對唱 助粉絲求婚成功

記者林士傑／綜合報導
王心凌辣露21吋小蠻腰。（圖：天晴娛樂提供）
王心凌辣露21吋小蠻腰。（圖：天晴娛樂提供）

台灣女星王心凌歷經二度延期，日前終於站上高雄巨蛋舉辦「CYNDILOVES2SING愛•心凌巡迴演唱會旗艦版」，面對出道18年來首次站上高雄巨蛋，除了砸重金變換造型，在許願池橋段則變身紅娘，與嘉賓黃子佼對唱老少咸宜的「小姐請你給我愛」，協助粉絲求婚成功，氣氛感人又甜蜜。

王心凌自8公尺高星球升降台從天而降，率領18位舞者獻唱「劈你的雷正在路上」，接著脫掉流蘇罩衫，一襲鏤空短裙辣露21吋蜂腰，相當吸睛，然後帶來「心電心」、「愛你」等，14分鐘不間斷唱跳讓全場嗨爆。

她特別用台語打招呼：「大家好不好？口罩要戴好，千萬不要拿下來！」表示演唱會遲到幾個月，但是能相聚是大家共同努力的成果，呼籲：「所以要珍惜這分幸福，努力保持下去。」她不斷提醒觀眾戴好口罩，不過仍希望有所互動，笑說：「我的演唱會一直都是大型KTV包廂，雖然戴著口罩唱歌會有點悶，但要讓我看到你們的熱情。」

在她深情唱完「我會好好的」後，緊接著嘉賓黃子佼登台，兩人唱了一小段「寶貝」，黃子佼打趣稱：「前奏一下，大家以為是張懸來了。」他特別帶來王心凌十年前上電視節目時寫給未來她自己的卡片，開頭就寫「妳應該有小Baby、當媽媽了」，王心凌急著否認「還沒還沒」。

口罩

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