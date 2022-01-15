「華燈初上」劇紅是非多 維基被惡搞 演員表竟列林志玲

「華燈初上」的維基百科被網友惡搞，演員列表還出現林志玲演「志玲姐」。（本報資料照片）

台灣的電視劇「華燈初上」播出後造成討論熱潮，近日就有眼尖網友發現，維基百科疑似遭網友亂改，不僅出現「兇手」欄位，甚至連製作人都被標註「有割雙眼皮」，「華燈初上」的臉書 小編更跳出來喊話：「不要玩維基百科The La XD 。」

「華燈初上」收視火紅，造成討論熱潮。（圖：百聿數碼提供）

近來「華燈初上」的維基百科湧入網友惡搞，許多網友更曬出截圖，發現製作人被標註「有割雙眼皮」，還出現「兇手」欄位。有網友曬出編輯紀錄，表示每天都有人在改內容，甚至連第3季上線時間也被改為「2022年1月31日」。有趣的是，演員列表還出現林志玲 演「志玲姐」，蔡依林演「特務J」等，被不少網友笑說「腦洞開很大」。

對此，「華燈初上」的臉書小編日前也發文：「雖然還沒公布，但一定會公布的，不要玩維基百科The La XD。」

此外，代理迪士尼 頻道的凱擘系統，日前也在臉書拿對手台的「華燈初上」來宣傳，表示訂閱迪士尼頻道「划算初上」，但疑製作單位發現對方使用了劇中有「光」酒店的招牌，這招牌當初是劇組特別訂製，卻遭對手台拿來宣傳，疑似有侵權行為，不過凱擘很快就把臉書貼文撤下。