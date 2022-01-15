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重製舊專輯賺2次錢？ 魚丁糸：多1倍新歌

記者王郁惠／綜合報導
魚丁糸重製蘇打綠的第一張同名專輯。（圖：環球音樂提供）
魚丁糸重製蘇打綠的第一張同名專輯。（圖：環球音樂提供）

台灣樂團「魚丁糸」去年推出首張專輯「池堂怪談」，近日除了忙於演唱會彩排，也啟動「魚丁糸復刻計畫全新糸列」，第一波「不同名專輯」重製2005年9月3日發行的第一張正式專輯，主唱青峰日前也於社群解釋重製原因，「是一群創作者需要自己創作作品的母帶，也是對自己作品的交代」。

青峰談到當年發行第一張專輯時，「自己的創作，自己的手寫字，自己取的團名，自己的編曲，分文未取，也從來不是目的」，並感謝製作人徐千秀及現在的唱片公司環球音樂，「我們小時候曾被教育『寫歌（或更多）給自己是沒有酬勞的，甚至不該問』，現在有了正確的觀念，有努力就該有報酬，可以少，但不能『認為不應該有』，『討論現實』也不應該是一件傷害創作、減損藝術等等害羞的事，很多事被教育成難以啟齒或大逆不道有時正是黑暗的溫床。」

對於網友質疑他們一樣的作品想賺兩次錢，他也解釋：「老實說，這個年代，真的不可能用買專輯賺什麼錢，何況我們是用兩倍的力氣，除了原專輯，還多製作了雙倍的曲目（disc 2簡直就是一張新專輯）。而希望大家可以用一張專輯的價格買到，真的只是想再次跟大家分享而已。」

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