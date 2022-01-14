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王力宏「吾疆」風水好壞？詹惟中：非富即貴

記者葉君遠╱綜合報導
詹惟中做了十年風水節目，去過許多藝人的家。(記者葉君遠／攝影)
詹惟中做了十年風水節目，去過許多藝人的家。(記者葉君遠／攝影)

詹惟中因錄播「風水有關係」節目，去過50位以上的藝人家，有外型光鮮亮麗的女藝人房裡像被炸彈炸過的，也有條件不好家徒四壁的，甚至去過王力宏的吾疆社區，「兩個客戶住在那，獨棟、開闊，住裡面的人非富即貴」。

詹惟中坦言，超級天王和天后不會把住家給節目拍，他去過最棒和最舒服的，是沈玉琳和劉伊心的家，「劉伊心的家美輪美奐，我還跟她買了一樣的風水樹。玉琳哥的家在內湖，台幣6000多萬，差不多百坪，也布置得極為舒適。」

至於風水糟一點的，是有一回到薔薔家，「那房間像被炸過，衣服、化妝品、鞋子、被子、娃娃散落四處，但從廢墟裡走出來的，卻是個打扮時髦的美女。」有些女藝人即便為節目來訪刻意整理，但仍亂到不時有蟑螂跑出來。

藝人蔡允潔的廚房和居處完全沒隔間，瑤瑤房裡甚至沒有窗，完全不通風，詹惟中都覺得有待改善。「還有焦糖哥哥，房子的條件不太好，但他仍努力工作，克勤克儉如在逆境中成長，錄完影又騎著車趕去打工。」

至於最慘的男藝人，「走進客廳就知男主位的背後無靠，還帶刀，我提醒他補櫃在後，但他沒聽，不久就傳出離婚，吸毒，甚至退出演藝圈」。

王力宏

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