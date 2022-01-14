田馥甄求婚現場 容不下第三者

田馥甄透露無法接受在眾人面前被求婚，就算是好姐妹Selina與Ella面前都不行。(記者沈昱嘉／攝影)

田馥甄出席表品牌代言活動，她因近期膝蓋不適、減少爬山，聽聞胡宇威是在爬玉山攻頂時求婚，問到是否也嚮往爬山被求婚？她說：「沒有耶，比較嚮往我在爬山時有人送我這表。」將焦點轉回代言商品，可說是史上最稱職代言人。

她透露自己無法接受在眾人面前被求婚，就算是好姐妹Selina與Ella面前都不行，認為求婚是兩人的事，她解釋：「我很害怕除了我和對方，還有第三者在現場，想到就會不想答應。」但也強調「沒有希望被求婚這件事」。

問及近期是否有桃花？她表示沒有，但過去她曾陪Selina與小鮮肉吃相親飯，媒體建議她也去相親，她笑說：「相親有點尷尬，我可能會造成別人的尷尬吧。」

農曆新年將至，她將以防疫 最高原則，好好宅在新竹老家與家人團圓，問到是否會怕被問長輩題？她說：「我已經到了他們有一種絕望的狀態了。」也認為長輩催婚實是1分愛與關心，希望她後半生有人陪，「確保自己幸福就好，把日子過好，會問的親戚就不要去見他好了」。

田馥甄透露5月中旬將於高雄巨蛋舉辦「11」巡演，巡演前將推出單曲，「至少2場吧！要不然我也忍太久沒唱歌了，還是我就總彩3天好了」。