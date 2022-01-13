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王力宏買網軍按讚「王爸爸的詩」網虧：一家人都愛面子

噓！星聞 綜合報導
李靚蕾曝光王力宏買網軍的證據，當中「王爸爸的詩」花了420人民幣請網軍操作。(取材自Instagram)
李靚蕾曝光王力宏買網軍的證據，當中「王爸爸的詩」花了420人民幣請網軍操作。(取材自Instagram)

李靚蕾在台北時間12日控訴王力宏帶3男子硬闖家門，13日再度發文指控王力宏長期購買網軍，並提出證明。消息曝光，有眼尖網友發現，李靚蕾所曝光的證據中，有一項「IG數據」清楚記錄著：「6.16安排+20000點讚+200評論，費用420（王爸爸寫的詩）。」對照王力宏的發文時間，當天正巧是發文分享王爸爸寫的一首新詩。

事實上，李靚蕾所曝光王力宏購買網軍的費用，都是用人民幣計算。而這篇「王爸爸的詩」總共花了420人民幣（約65美元），請網軍幫忙按讚、刷評論。

瘋朝聖 網友舊文下留言

網友們一經對照，紛紛湧入當時王力宏所發表的「王爸爸的詩」該篇文章底下留言朝聖：「朝聖」、「你爸爸幫你寫的信很糟」、「解鎖成功」、「好貴呢 要420」、「爸爸的詩這裡走」。

李靚蕾曝光王力宏買網軍的證據，當中「王爸爸的詩」花了420人民幣請網軍操作。(取...
李靚蕾曝光王力宏買網軍的證據，當中「王爸爸的詩」花了420人民幣請網軍操作。(取材自Instagram)

就連台灣網紅「雞排妹」鄭家純也忍不住寫道：「幫把拔寫的詩買讚，算是現代孝子？」，還有網友在「雞排妹」鄭家純貼文底下留言討論：「到底是寫多爛需要買讚?」、「列入現代24孝」、「一家人到底多愛面子」。

買投票 與譚維維拚人氣

除此之外，微博網友也從李靚蕾曬出的數據挖出王力宏的祕密，他花了200元人民幣買榜，大勝中國女歌手譚維維。 

中國央視近期播出電視劇「大決戰」，該劇片尾曲「寸心」本來是由譚維維和王力宏合唱，可就在李靚蕾去年12月19日二度發文後的早上，男女合唱片尾曲變譚維維獨唱，王力宏演唱部分被剪掉，且片尾也馬掉了王力宏的名字。

微博網友也發現，王力宏買網友刷榜，跟譚維維拚人氣。（取材自微博）
微博網友也發現，王力宏買網友刷榜，跟譚維維拚人氣。（取材自微博）

去年6月，王力宏在新浪微博的投票活動「你更喜歡誰演繹的「寸心」」裡，王力宏以2984票贏過譚維維的1167票。誰能想到，表面是譚維維遺憾落選，實際上王力宏扣掉「買來」的2000票後，只有984票，反而還輸給譚維維。

不少網友在看「大決戰」時，發現最後的片尾曲已經不再是王力宏演唱，而是譚維維一個人獨唱，有粉絲感歎，王力宏這是將自己的事業給葬送了，想要翻身恐怕很難。

網友看到結果，紛紛留言表示：「太尷尬了」、「花這麼多錢，後來央視還是改成譚一個人唱」。

王力宏 李靚蕾 雞排妹

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