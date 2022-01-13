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李靚蕾喊話王力宏：看小孩很單純 沒那麼複雜

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏(右)和李靚蕾徹底鬧翻。（本報資料照片）
王力宏(右)和李靚蕾徹底鬧翻。（本報資料照片）

王力宏前妻李靚蕾被網友封為「蕾神」之後，沉靜多時，這次又再一次發長文大爆料，不少網友大讚，「蕾神」果然戰鬥強，認為「蕾宏第二戰」正式開打。

對於王力宏大動作看小孩事件，李靚蕾12日晚受訪表示：「我覺得看小孩是很單純的事，沒有這麽複雜，也不需要提這麽多條件，例如一定要拔監控、或帶誰誰誰等。」她強調：「我們一直很歡迎他回家，真的想孩子就會回來看了。」

至於是否要找侯佩岑或陶喆老婆Penny等圈內友人相伴才能看小孩？李靚蕾表示：「希望你們也不要再因為我們的事情再去打擾我們的藝人朋友們。其實他提及這些也只是為了轉移焦點。難道提一個人選被認為不適合，就可以當成是他直接帶另外三個男人（還把一位隱藏）硬闖，在孩子面前上演正面衝突合理的理由嗎？」

王力宏最終只能將禮物放置門口後離開。（取材自微博）
王力宏最終只能將禮物放置門口後離開。（取材自微博）

此外，微博流出疑似工作人員拍的照片，從照片可見王力宏當天帶著給小孩的氣球和玩具站在門外，似乎確實想見孩子一面，該網友內容寫道：「爸爸看孩子遭拒後，將禮物留在門口給孩子，因為老闆沒進去，東西就放門口，這是工作人員拍的圖，這才叫實證啊！」痛批李靚蕾「良心被狗吃了」。

另外，有網友發現不少人留言支持王力宏，但有眼尖網友發現，這些挺宏網友的IP，竟有很多是來自海外，包括美國、葡萄牙，連羅馬尼亞、土耳其都有，每個留言都是中文，立即被嘲笑：「你們中文真好。」也有人嘲諷「王力宏是不是紅到國際了？」

王力宏 李靚蕾 微博

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