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說好的證據呢？ 蕾神、By2深夜隔空互嗆

記者黃保慧、王郁惠／綜合報導
女團「By2」捲入王力宏風波。（取材自微博）
女團「By2」捲入王力宏風波。（取材自微博）

「蕾神鎚王」燒到女團「By2」妹妹Yumi，日前By2工作室發文要李靚蕾配合警方、提供證據，對此李靚蕾11日深夜上傳一段影片表示沒有收到訊息，By2工作室再度親上火線，深夜連發兩文反嗆李靚蕾「說謊、顛倒是非」。稍早姊妹也在爭議後被媒體捕捉現身上海機場，引起熱議。

李靚蕾在社群上傳一段11秒影片，畫面是李靚蕾使用微博通訊手機版的影像，她在搜尋引擎上輸入關鍵字「By2工作室」，接著顯示一些聊天紀錄。李靚蕾寫道：「我文中所提及的事情，句句屬實，我一定會盡我所能配合調查，把證據提供給警方的。關於你和『閨密』放出各種五花八門的消息已經三周了，希望能到此為止。當公眾人物的門檻是否應當是可以帶給社會正面影響的人（或至少能不帶來負面影響的人），值得我們省思。」

沒多久，By2透過工作室回擊，先發布了第一篇短文，並附上她們傳送私訊給李靚蕾的影片作為證據，指控李：「她又撒謊！難道以為永遠躲在鍵盤後造謠生事，人不在內地（大陸），就不用負法律責任嗎？」

大約一小時過後，By2工作室再發短文砲轟：「我們沒有顛倒是非的文采，只有公證過的證據和清白」，並點名李靚蕾別再繼續誹謗汙衊、操控輿論，還附上大陸上海張江公證處開的公證書，並提出證明堅稱有發私訊給李靚蕾。

稍早姊妹倆雙雙現身上海機場，姊姊全程勾著妹妹Yumi；Yumi全身包緊緊，似乎不想引起注目，刻意戴低黑色漁夫帽，看得出心情低落。

Yumi（右）捲入宏蕾婚變後，與姊姊Miko被媒體捕捉現身上海機場。（取材自微博...
Yumi（右）捲入宏蕾婚變後，與姊姊Miko被媒體捕捉現身上海機場。（取材自微博）

李靚蕾 機場 社群

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