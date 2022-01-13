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緋聞傳9年 胡宇威求婚成功 陳庭妮曬大鑽戒：Twogether

噓！星聞 綜合報導
胡宇威、陳庭妮公開認愛。(取材自Instagram)
胡宇威、陳庭妮公開認愛。(取材自Instagram)

胡宇威與陳庭妮緋聞傳了9年，卻在今日無預警告白，曬出鑽戒甜喊「ToGetHer」。胡宇威與陳庭妮在2012年時合作電視劇「真愛趁現在」傳出緋聞，之後又搭檔「真愛黑白配」，兩人外型登對，當時便傳出假戲真做，不過緋聞傳了9年，雙方一直沒有公開承認，而是以好朋友稱呼對方，沒想到13日無預警公開戀情。

胡宇威向陳庭妮求婚成功，兩人各自在Instagram分享喜訊，小倆口甜蜜貼頭曬恩愛，臉上掛著燦爛的笑，仔細看，陳庭妮無名指上的鑽戒超搶眼。

胡宇威幸福地寫下「ToGetHer」，而陳庭妮則以「Twogether」，兩人報喜的方式各有不同，卻又巧妙的相似，不難看出9年的默契與恩愛。

胡宇威這場求婚策劃很久。但目前不會先登記，會規畫婚期。胡宇威也表示兩人從朋友到戀人一直感情很穩定，交往八年多來都珍惜彼此認真守護，讓這段感情可以很圓滿。他們也很謝謝大家給予的空間，他們都了然於心很感動很感動。

求婚經過則是胡宇威規劃的他原想規畫一場爬山之旅，但兩人簡配爬山八小時女主角臉越來越臭，好不容易攻頂卻天色已暗，兩人在路過山友提醒下趕緊下山。胡宇威想著自己要求婚啊～～下了山到停車場，他就拿出鑽戒，但因為爬山爬到腿軟，就真的兩腿一軟，跪在地上『求』婚。很好笑的畫面，因為是旅行所以沒有拍求婚影片。也澄清陳庭妮尚未懷孕。

為了這個求婚胡宇威規劃很久，但因為疫情所以延後，他很在乎求婚這個環節，覺得是自己愛對方，給對方一個承諾的表現。所以一定要規劃一個兩人終生難忘的求婚。胡宇威說：「我很幸福」。他們今天ＰＯ文有特別挑了一個時間符合 13:14 一生一世。

陳庭妮的團隊表示：「多年以來兩位身為彼此的好朋友，深深的了解雙方在各自作品上的努力，長時間選擇不公開這段感情是希望大家能關注他們在表演事業上的努力，謝謝所有人給予他們足夠的空間，在愛情中可以盡情的任性，妮妮談感情的方式比較低調，連求婚的情節也都是彼此最舒服的樣子，選在今天的1314向大家公布這個喜訊，也希望能在現階段些許低迷的社會氛圍中分享給大家幸福與溫暖，妮妮的團隊也一路在身旁見證了兩人的愛情，在此謝謝大家的關心與祝福。」

胡宇威、陳庭妮公開認愛。(取材自Instagram)
胡宇威、陳庭妮公開認愛。(取材自Instagram)

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