李靚蕾秀出王力宏買網軍證據 帶氣球探兒上演「大野狼」

王力宏（左）與李靚蕾婚變已演變成諜對諜。(取材自微博)

歌手王力宏 遭李靚蕾 爆料未經許可試圖帶3名男子硬闖家門，正面衝突導致目睹全程的孩子們都嚇哭；稍早王力宏發出律師聲明，表示律師建議他在沒有其他成人陪同下不可與李靚蕾相處，因為李靚蕾已將這場離婚變成充滿虛構、惡意的抹黑。李靚蕾再發文回斥：「做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍、營銷號、熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點（那張照了你沒有其他人能會有）」。

王力宏帶禮物探望孩子，被李靚蕾指氣球刻意遮住監視器。(取材自微博)

昨微博 流出監視器其他角度的照片，表示王力宏心心念念見兒女，還買了一堆玩具要給小孩，卻被李靚蕾擋在門外，甚至痛批李靚蕾良心被狗吃了，關於「王力宏氣球」關鍵字也上了熱搜榜，而李靚蕾直接踢爆這又是王力宏購買網軍的操作，PO出多張王力宏過去購買網軍點讚、分享、上熱搜的文件，且最終都是由王力宏親自簽名。

對於王力宏買禮物探望小孩遭拒，李靚蕾也寫道：「其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。那天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。」連電鈴監控鏡頭也被你王力宏的氣球遮擋，「你重複說『我們帶禮物來了，你先拔掉監視器,然後讓我們進去，也強調除了兩位未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶著禮物的我們(結果後面還躲了另一位男士)。」最後不忘再向王力宏喊話「一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已」。

李靚蕾秀出王力宏過往大量買網軍點讚洗白的證據。(取材自Instagram)