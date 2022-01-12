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「蕾神鎚王2」交戰17小時全紀錄 王力宏又輸了？

記者林士傑、李隆揆／即時報導
王力宏(右起)跟老婆李靚蕾和范瑋琪、陳建州曾一起聚會。(取材自Instagram)
王力宏(右起)跟老婆李靚蕾和范瑋琪、陳建州曾一起聚會。(取材自Instagram)

李靚蕾王力宏的「蕾神鎚王」去年底看似落幕，但在王力宏9日0點解除隔離探視小孩之後，李靚蕾前晚發表不自殺聲明6度槓上王力宏，氣指王力宏把跟小孩的視訊影片外流給不相干人士，為了挽回名利無視3個小孩的安全。對於李的控訴，王力宏經紀公司昨半夜回應：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」雙方依舊各執一詞。

李靚蕾文中提到雙方協議明訂除了王力宏、李靚蕾以外的人，陪同探視者都需獲得雙方同意，但王力宏透過美國調解員向她預告會帶孩子熟識的2位工作人員一起返回「吾疆」。在她表明不恰當之後，王力宏照樣帶2名男性返家同步要求她關掉監視器，她因認為事有蹊蹺，一看監視器發現3人後方躲著1名黑衣人，王力宏更用力搖門試圖硬闖，讓她徹底嚇壞，「這讓我毛骨悚然…孩子們，目睹了這一切，哭了，我也是手一直發抖。」

李靚蕾(右)跟王力宏之間的紛爭越演越烈。(取材自Instagram)
李靚蕾(右)跟王力宏之間的紛爭越演越烈。(取材自Instagram)

她也耳聞王力宏和工作人員放出她恐輕生的消息，所以才會遲遲不辯解，不禁想起王力宏曾跟她分享身旁親近同仁和黑道熟識、在台灣有前科，該位同仁也約了她碰面，所以她透過聲明強調自己身心健康，絕對不會輕生。對於王力宏稱孩子最為重要，她難以苟同爆料王力宏試圖說服小孩接受媒體拍攝：「我看到的是你的眼中，依然只有你自己。」

至於3名男子身分？王力宏的經紀公司回應是服務王力宏夫婦12年的生活助理、在職11年的員工，還有1位保全人員，目前王力宏一心一意只想看到孩子，希望李靚蕾不要阻撓。昨早李靚蕾以「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理」神打臉王力宏，透露對方是王力宏的私人助理，自己在事發後已經報警，至於對方稱「有證據就提供」，她下最後通牒：「好，如果你同意我就Po。」

李靚蕾Po出王力宏帶3名男子返家探視小孩的監視器畫面。(取材自Instagram...
李靚蕾Po出王力宏帶3名男子返家探視小孩的監視器畫面。(取材自Instagram)

李靚蕾表示事情發生當下得優先照顧、安撫3個孩子情緒，加上不敢隨意開門外出，所以透過電話報警，轄區台北市大安警分局昨證實李下午派管家到警所「報案」但不提告，受理報案證明單上案由為「其他」，也就是俗稱的「備案」，未來若有訴訟只能證明李曾派人到警所諮詢，無其他刑事法律效力，警方也不會展開刑事調查。

外傳她婉拒讓陳建州（黑人）、范瑋琪（范范）夫婦陪同王力宏探視小孩，昨她回應「力宏從來沒有直接跟我（或是透過美國調解師）提出黑人，范范，或律師陪同看小孩的要求」澄清傳聞，倒是黑人收到王力宏陪伴回家的邀約，於是致電給給她詢問意見，她提出事件爆發前和黑人沒深厚私交、黑人身材較為高大且沒跟小孩見過面3點，擔憂小孩心情婉拒，認為第三方應是雙方和孩子都能感到自在的人選。

王力宏 李靚蕾 黑人

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