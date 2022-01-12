小S揭哈林二婚內幕：以為我老公才會家暴

哈林（左）日前上小S主持的「熙娣想聊」。（圖：CATCHPLAY提供）

台灣女星小S 徐熙娣主持的「熙娣想聊」，最新一集來賓是音樂頑童哈林庾澄慶，小S一見到哈林就奔放大唱他的代表作之一「熱情的沙漠」，才一開口就被哈林嗆：「你真是有夠厚臉皮！」兩人進到超市便開始互虧，哈林搞笑吼：「打她的頭！」小S嗆：「你會打老婆？！」他配合回應：「對！」小S更放大絕，自曝：「我的天哪！我以為只有我老公會家暴 ！」並虧：「難怪你會結兩次婚」果然夠嗆辣。

本集節目中與哈林庾澄慶見面，小S事前錄影喊話：「好久沒見到哈林哥了喔，很想他，因為我本來就非常崇拜他，而且，我常常喝醉打給他，他都非常有耐心聽完我講一堆廢話，隔天還會問他一樣的事，他就會說，我昨天不是才跟你講過了嗎？我就覺得，他真的是一個大好人，好想要跟他見面聊聊喔！」

私下就會常常通電話保持聯絡的小S與哈林，將最真實兩人互動獻給節目，甚至互相爆料自己醫美整形內幕，小S說：「我跟哈林哥真的太熟了，我們在『熙娣想聊』裡的樣子，完全就是我們私下相處的真實模樣，哈林哥會一直鬧我，我也會弄回去，常常被彼此捉弄得哭笑不得！這一集真的非常好笑！」