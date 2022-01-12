我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

吳姍儒結婚前夕收到死亡威脅 報警逮到瘋狂粉絲

娛樂新聞組／綜合報導
吳姍儒(左)受死亡威脅，老爸吳宗憲會加強婚禮安全。（取材自臉書）
吳姍儒(左)受死亡威脅，老爸吳宗憲會加強婚禮安全。（取材自臉書）

台灣女星吳姍儒29日就要出嫁，結婚前夕卻收到死亡威脅，有名男子聲稱在美國的寄宿家庭認識吳姍儒，還發展出曖昧關係，但吳姍儒成名後卻對他不理不踩，他因此在她臉書不滿留言「我要殺了妳」，吳姍儒立刻報警處理，她透過經紀人表示根本不認識該名男子，警方目前也已逮到嫌犯。

對於遭留言恐嚇，吳姍儒經紀人表示「Sandy在美國從未住在任何寄宿家庭，百分百不認識這位林姓男子，對於網路上不當人身攻擊、恐嚇以及不實指控，公司絕對會保護藝人，蒐集證據給警方，保護藝人名譽及人身安全。」而愛女心切的吳宗憲，透露有和女兒及助理聊過此事，「她平常工作單純，也不會跟外界有什麼聯繫，身邊隨時都有很多工作人員，所以也沒有想太多，婚禮照常舉行。」態度淡定。

鏡週刊報導，涉恐嚇吳姍儒的林姓男子自稱是她的舊識，因吳對他不理睬，所以才出言恫嚇，對自己的行為很後悔。

至於林追蹤的臉書粉絲專頁，包括藝人田馥甄、蔡依林及女子天團SHE等，可見他對演藝圈有一定程度的關注。

另一方面，林雖自稱與吳是舊識，但吳在2016、2018年相繼被拍到和從事廣告業的男友出雙入對，吳也大方認愛，巧合的是，林也在2018年申請良民證，是單純因應徵工作需求？還是陷入什麼負面事件必須自清？不得而知。不過，從林平常就關心演藝圈訊息這一點來看，也許他只是得不到偶像回應的瘋狂粉絲，而非吳的「朋友」，這部分有待檢方後續確認。

臉書 蔡依林

上一則

手中劍變麥克風 王嘉爾拚搏不減

下一則

小S揭哈林二婚內幕：以為我老公才會家暴

延伸閱讀

韓星崔真實逝世14年 小女兒長大了 狂減42公斤變性感

韓星崔真實逝世14年 小女兒長大了 狂減42公斤變性感
相信嗎？哈利、梅根最新眼中釘是她 不是威廉、凱特

相信嗎？哈利、梅根最新眼中釘是她 不是威廉、凱特
結婚一年多 石原聰美春天升格當媽

結婚一年多 石原聰美春天升格當媽
江華息影多年復出 宣告加入直播帶貨吸金

江華息影多年復出 宣告加入直播帶貨吸金

熱門新聞

王力宏目前形象重挫。取材自微博

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

2022-01-04 09:33
李靚蕾。圖／摘自微博

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

2022-01-11 11:03
李靚蕾與友人合照被挖出。(取材自Instagram@spencer_chu)

李靚蕾被挖舊照「半夜緊貼男性」真相曝光糗了

2022-01-08 01:46
成龍批評有些年輕演員「遲到早退」，不肯吃苦又要動作漂亮。(取材自微博)

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

2022-01-06 02:30
尼可拉斯凱吉（右）與芝田璃子宣告將迎接彼此愛的結晶誕生。（美聯社）

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

2022-01-07 00:23
布蘭妮去年11月才奪回財產與生活的自主權。（路透資料照片）

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

2022-01-07 13:07

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因