吳姍儒結婚前夕收到死亡威脅 報警逮到瘋狂粉絲

吳姍儒(左)受死亡威脅，老爸吳宗憲會加強婚禮安全。（取材自臉書）

台灣女星吳姍儒29日就要出嫁，結婚前夕卻收到死亡威脅，有名男子聲稱在美國的寄宿家庭認識吳姍儒，還發展出曖昧關係，但吳姍儒成名後卻對他不理不踩，他因此在她臉書 不滿留言「我要殺了妳」，吳姍儒立刻報警處理，她透過經紀人表示根本不認識該名男子，警方目前也已逮到嫌犯。

對於遭留言恐嚇，吳姍儒經紀人表示「Sandy在美國從未住在任何寄宿家庭，百分百不認識這位林姓男子，對於網路上不當人身攻擊、恐嚇以及不實指控，公司絕對會保護藝人，蒐集證據給警方，保護藝人名譽及人身安全。」而愛女心切的吳宗憲，透露有和女兒及助理聊過此事，「她平常工作單純，也不會跟外界有什麼聯繫，身邊隨時都有很多工作人員，所以也沒有想太多，婚禮照常舉行。」態度淡定。

鏡週刊報導，涉恐嚇吳姍儒的林姓男子自稱是她的舊識，因吳對他不理睬，所以才出言恫嚇，對自己的行為很後悔。

至於林追蹤的臉書粉絲專頁，包括藝人田馥甄、蔡依林 及女子天團SHE等，可見他對演藝圈有一定程度的關注。

另一方面，林雖自稱與吳是舊識，但吳在2016、2018年相繼被拍到和從事廣告業的男友出雙入對，吳也大方認愛，巧合的是，林也在2018年申請良民證，是單純因應徵工作需求？還是陷入什麼負面事件必須自清？不得而知。不過，從林平常就關心演藝圈訊息這一點來看，也許他只是得不到偶像回應的瘋狂粉絲，而非吳的「朋友」，這部分有待檢方後續確認。