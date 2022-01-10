前夫發文掀戰 理科太太：想念那個為愛付出的傻女孩

理科太太針對網友疑問發文澄清。（取材自Instagram）

曾經旅美的台灣YouTuber 「理科太太」（陳映彤）和前夫John雖已結束五年婚姻，但John昨在Instagram發文，指自己被限制探視兒子的次數，接著兩人的共同友人又出來爆料，批婚後費用都由理科太太負擔，John連割痔瘡的錢都要女方出，John對此不滿回應「為何大家都知道我的病史」，理科太太晚間再度在Instagram發文，表達目前的心境。

理科太太先是感歎「偶爾會想念那個為愛無條件付出的傻女孩。後來女孩成了媽媽，要讓孩子知道設立界線的重要性，得用自己的生命經歷先做到。」接著她表示這段話或許有點難懂，但仍感謝粉絲願意傾聽。而支持理科太太和John的網友因兩人離異分成兩派互相爭論，她也勸粉絲「別跟根本不了解我的人筆戰啦，把時間給家人或看YouTuber們的新片吧」，十分淡定。

她認為，每個人都有權利選擇自己願意相信的真實，「不喜歡我可以評論我，但請不要傳播你根本不清楚的事情，必要時我會捍衛到底。」她也透露，家庭應當負起的責任，她不常掛嘴邊，也不會講肉麻話，至於有人懷疑所謂的友人爆料她正是幕後黑手，她強調，沒有所謂的公關操作，只有經紀人殺氣騰騰接了一整天電話，為了讓經紀人開心，她乖乖按照經紀人指定放張傻照在公開社群 ，也可看出她和經紀人的深厚情誼。