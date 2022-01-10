李靚蕾貼臉合照外流 Yumi閨密批自導自演：別牽扯無辜

王力宏和李靚蕾情已逝。(本報資料照片)

王力宏 遭李靚蕾 毀滅式爆料邁入第24天，他的一舉一動仍備受關注。昨（9）日隔離期滿的王力宏似乎已回到豪宅吾疆探望小孩，想不到同日自稱是BY2妹妹Yumi閨密的「做個小孩007」又發文，直轟「王力宏是個蠢直男」，引起討論。

微博 名稱「做個小孩007」在王力宏事件期間，不時會在微博針對事件發文，她先是貼出多張截圖，嗆聲李靚蕾：「盲猜這一些系列動作，是為了為下一篇小作文做鋪墊。畢竟自己已經說了希望事情告一段落，歲月靜好，得重新找個理由繼續寫小作文操縱輿論，控製網民幫自己打仗。」還在文中說：「據我所知，王先生雖然是個蠢直男，但不至於蠢到把眾所周知的中性女生，說成是李小姐婚內出軌的男生對象。還自己買個『王力宏反擊』的rs（熱搜），昭告天下。」

最後質疑李靚蕾的作為，「李小姐應該最知道王先生很反感被質疑性向，難道，未來安排的劇情走向是，李小姐和王先生是形婚？喔，那Yumi介入就更不成立。」

由於，王力宏婚變風向大逆轉，李靚蕾被翻出緊貼「男性密友」親密自拍，認為她不檢點，但後來網友才發現與李靚蕾合影的友人是資深女星恬妞的女兒朱宇豐（原名朱曉彤），朱宇豐出櫃已久、打扮較為中性，才被誤會。對此「做個小孩007」也有話要說，向李靚蕾喊話：「建議不要再牽扯更多無辜的人進來，讓更多朋友承受輿論的壓力。朱小姐何其無辜，要因為和你的一張合照被全世界討論打扮和性向。」