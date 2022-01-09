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郝劭文直播帶貨「5秒賣3500單」 網讚：沒有虛偽套路

噓！星聞 綜合報導
郝劭文直播帶貨成績亮眼。(取材自抖音)
郝劭文直播帶貨成績亮眼。(取材自抖音)

童星出身的台灣藝人郝劭文曾演出「新烏龍院」、「狗蛋大兵」、「頑皮炸彈」等多部火紅電影，是家喻戶曉的童星。如今已32歲的他，近來進軍中國大陸發展，在抖音擁有逾410萬粉絲的他，近來做起直播帶貨，曾創造「5秒賣3500單」的驚人紀錄。

郝劭文月初直播賣柑橘，賣場還一度湧入9萬人觀看，當時有網友問他柑橘甜不甜，只見他當場吃了起來並介紹口感，接著5秒後便瞬間賣出了3500單以上。許多網友也常在微博上討論起郝劭文的直播，誇讚「他的聲音很有磁性，聽他的聲音就是一種享受！」、「文質彬彬說話慢條斯理」、「安安靜靜的賣貨，不嘰嘰哇哇的叫呼。沒有助理，沒有那麼多套路，挺好的」、「偶然點進去，竟然不知不覺就看了半小時，差點被說動下單，這種溫柔慢慢的講解簡直有魔力」。此外，有網友更透露，起先他的直播只有三、四千人看，現在點進去都是3萬左右。

事實上，郝劭文一開始做直播時並不順利，由於他沒有專屬直播間，直播時背景相當簡陋，僅放上手寫的「郝劭文」、「小賣部」掛在背後，賣的都是一些日常用品，例如衛生紙、牙刷、洗醫晶等等。但憑藉著他的獨特聲線與口才、作風平實，慢慢做出口碑，還被網友們譽為「直播界清流」。

電影 抖音 微博

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