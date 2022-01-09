SAYA開唱勾回憶殺 張惠妹後台祭應援

SAYA出道25年，首辦個人售票演唱會。（記者王聰賢／攝影）

台灣女歌手SAYA（張惠春）出道25年，日前首度於ATT SHOW BOX首辦個人音樂派對，一開場就獻上「我要為你做飯」、「愛最大」等經典組曲，聽到粉絲高分貝尖叫，SAYA感動掉淚，表示「一直很緊張、很害怕，不過很開心，謝謝你們」，不忘打趣怕粉絲太傲嬌、站太累可以坐著，「就是不能出去，把門鎖起來」。

從小愛唱歌愛跳舞的她，當年因姊姊張惠妹（aMEI）無心一句「要不要跟著我一起玩」，先在阿妹專輯「姐妹」、「Bad boy」中擔任和聲、MV拍攝，而後與表妹RAYA組成女子團體「阿妹妹」發片，婚後淡出幕前相夫教子，直到2015年憑「中國好聲音」復出後認離婚，為小孩回歸演藝圈。

除了演唱姊姊aMEI的「原來你什麼都不想要」、林俊傑「不為誰而作的歌」等，也挑戰英文歌愛黛兒的「One and Only」，沒想到第一句就出錯，自喊卡再重唱，也笑談挑歌時常自問：「為什麼要讓自己這麼難唱呢？」仍希望把這場演唱會作為新年的一個挑戰。

SAYA（左）合體RAYA，重現「阿妹妹」勾回憶殺。（記者王聰賢／攝影）

好人緣的SAYA首度開唱，嘉賓多達四位，在演唱到「DJ今晚別放情歌」時，表妹RAYA上台合體「阿妹妹」，勾起全場回憶殺，SAYA也感動哭到不行，她談到RAYA已經很久沒有站上舞台，「她現在過得非常幸福、美滿、快樂，老公很愛她，小孩也長大了，高二了、也是運動員 」，而後清唱「愛最大」、「假想敵」、「男人要乾脆」、「爆米花」和「我要為你做做飯」；外甥女安那、好姐妹戴愛玲也是嘉賓陣容。aMEI除了在先前直播幫SAYA催票外，據悉也低調到現場，但媒體尚未在現場看到aMEI，但她也送了咖啡 、麵包、蛋糕等點心，為妹妹食物應援。