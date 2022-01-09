浮誇攻蛋當驚喜嘉賓 小S性感熱舞劈一字馬

小S以浮誇造型登上小巨蛋。（圖：台視提供）

台灣藝人小S 日前公開浮誇復古造型，意外跟上網路正夯的美輪明宏熱潮。她「盛裝」用意揭曉，原來是為了台視除夕特別節目「2022超級巨星紅白藝能大賞」擔任驚喜嘉賓。

「紅白」今年開場表演由本屆「紅白大使」A-Lin打頭陣，適逢台視60周年，A-Lin還即興帶來一首「祝福歌曲」獻給台視。而特別企畫邀請本土天團「玖壹壹」演唱新歌「啪哩啪哩」，春風、洋蔥及健志身穿復古西裝，特別嘉賓小S此時驚喜現身，立刻成為當晚最大彩蛋。她一出現立刻引起現場觀眾尖叫，浮誇造型讓人一秒回到秀場，並和玖壹壹一起演唱「舞女」，深蹲在洋蔥前面性感熱舞，最後還以「一字馬」在舞台上正面劈腿做ending。

A-Lin負責熱鬧開場。（圖：台視提供）

玖壹壹最後將徐熙娣扶起身時，小S笑說：「累死我了，怎麼這麼晚才過來扶我。」雖然有累到，但她仍充滿自信的說：「我的裝扮還有人能贏的過我嗎？」見到黃子佼時她更故意說：「我以為我們不會再見面了。」並臨時提議要跟黃子佼來個大擁抱，立刻遭到黃子佼拒絕。

小S另透露自己在後台不小心口誤，自嘲：「口才好的人也是會有口誤的時候。」黃子佼也試圖安慰她打圓場，不料馬上中槍，被小S吐槽說：「我也是有失誤的時候，不然怎麼會跟你在一起。」