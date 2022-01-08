新店開幕粉絲踩雷 陶晶瑩要請客彌補

陶晶瑩(中)和李李仁(左)剛結束美國探女行程。（取材自臉書）

台灣女星陶晶瑩與李李仁投資 的麻辣燙副業日前在中山區百貨開幕，雖然夫妻倆都正在隔離，但不忘透過臉書大力宣傳。但有粉絲慕名前往，卻遇到出差錯的狀況，留言向陶子抱怨「滿失望的」。

陶子剛結束美國之行，陪伴女兒荳荳度過聖誕跨年假期。她開發選品網站有成，幾乎每項產品都大受好評，麻辣燙店也因電商先幫品牌暖身，早在開幕前就有不少粉絲引頸期盼。果然開幕第一天就大排長龍，但粉絲表示，等了很久才拿到餐點，食物表現很一般，連餃子都是冷的，感到相當失望。

抱怨的人不只一位，其他網友也分享，花了15分鐘結帳，等了半小時才拿到餐點，好不容易取餐後，才發現麵根本沒熟。陶子第一時間親自回覆，對每位不滿的顧客致上歉意，坦言第一天客人多到忙不過來。她承諾下次願意請客彌補，歡迎等她當店長時到現場相認。

雖然身在隔離旅館，陶子已掌握所有狀況，原來開幕當天收銀機出問題，店員臨時改用手寫註記，導致出餐時間延誤，已做好的餐點也沒辦法及時端出，才會讓顧客久候且吃到冷食。她坦蕩面對，對於第一天踩雷的「幸運兒」們，除了感到抱歉外，也請經紀人代為了解，並送上小禮物當成紀念品回饋。

老蕭拌麵賣入美式賣場，卻有消費者反應產品未過期先變質。（圖：華納音樂提供）

此外，蕭敬騰 投資的「老蕭拌麵」去年疫情 帶動宅經濟，產品在美式大賣場的業績成長至少30%，但日前也傳出遭顧客投訴，抗議買到變質、發霉的產品，而且並未超過保存期限，吃了引起腸胃不適。製造商昨在官網回應，表示可能因疫情導致運送時間延誤，造成長時間溫差而影響調理包和麵體品質。公司已著手改善，努力杜絕再有類似情況發生。