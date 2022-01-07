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李靚蕾封鎖黑粉 連累閨密侯佩岑遭網攻

娛樂新聞組／綜合報導
李靚蕾(左)和侯佩岑是好閨密。（取材自Instagram）
李靚蕾(左)和侯佩岑是好閨密。（取材自Instagram）

歌手王力宏李靚蕾的婚變風波暫時告一段落，近來卻傳出網路風向正在轉變，大陸網友們紛紛出面在微博聲援王力宏，而李靚蕾的微博則遭出征，留言區罵聲不斷，在她封鎖黑粉後，如今就連李靚蕾的好友、台灣前主播侯佩岑的社群平台也淪陷！

噓！星聞報導，李靚蕾Instagram過去常與侯佩岑以及歌手陶喆的妻子江佩蓉合照，這也讓外界猜測李靚蕾的文章背後軍師應該就是這兩位。此外，上個月李靚蕾爆出王力宏桃色風波後，身為閨密的侯佩岑曾在第一時間在社群網站發文「願我們都能安之若素，靜好如初」，似乎在隔空安慰姐妹。

而自從李靚蕾出面爆料王力宏桃色風波後，侯佩岑的Instagram就時不時出現李靚蕾黑粉留言，希望侯佩岑能問問李靚蕾為何刪她留言、拉黑她。

此外，侯佩岑Instagram近來更出現許多李靚蕾黑粉，紛紛在留言區指責、辱罵：「新的一年，也要多和靚蕾姐姐在一起喔，畢竟你是她的軍師！你們要做一輩子的好朋友」、「借貴寶地給李靚蕾上墳」、「新的一年你還會和毒婦為伍嗎」、「新的一年遠離西村美智子，小心她害你，拜託！」

據報導，在Yumi閨密持續反擊、王力宏工作人員發聲之下，大批網友也湧入李靚蕾微博要求她給出實質證據，還有網友留言謾罵，大陸網友還牽扯政治話題，指李靚蕾台獨、日本人，要她滾回日本。

鄉民女神qn（黃瓊慧）近日發文，表示在看過一輪蕾宏大戰的文章後，她指出雖然王力宏形象全毀，但從「中國『未』將他列為劣跡藝人」及「黑翻紅的志祥（羅志祥）學長」這兩方面來看，王力宏還有一線生機，而因為圍繞著王力宏的利益太龐大了，她說：「一堆人靠他吃穿，當然要想盡辦法讓他重生。」

對於李靚蕾方面，qn猜測她不會再回覆，並認為無論是員工還是謾罵的網友，都不是蕾神要槌的對象，要提證據，她只需要在法庭上提出就好。

而王力宏8日結束所有隔離流程，他最想做的應該是去見小孩，為了避免孩子猜疑，他應該不會帶律師；為了避免尷尬，他可能會找陳建州、范瑋琪夫婦陪同。

李靚蕾 王力宏 微博

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