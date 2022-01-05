義賣會秒變女工 43歲徐懷鈺被誇28歲好漂亮

徐懷鈺到桃園無酬義賣公益禮盒。（圖：真善美社會福利基金會提供）

台灣女星徐懷鈺應獲真善美社會福利 基金會邀請義賣禮盒，甚至捲起衣袖與憨兒們分工合作包裝禮盒，秒變女工的她表示：「包禮盒真的不是一件很容易的事！摺盒子需要運用手部分肌肉 的力量，都需要一點技巧，但基金會的孩子們都好認真，跟著他們一起做出成品真的很有成就感。」

徐懷鈺（前）跟著憨兒們一起表演「向前衝」。（圖：真善美社會福利基金會提供）

憨兒們都很興奮能和徐懷鈺當「一日限定同事」，特別跳起金曲「向前衝」的舞蹈，讓43歲的徐懷鈺忍不住「技癢」，跟著大家一起同樂共舞，現場宛如KTV般熱鬧。「向前衝」過了20年依然深植人心，徐懷鈺笑說自己聽到前奏好像就被「植入晶片 記憶體」，下意識神經會反射出動作舞步，完全不需要練習就能上陣跳，她表示：「看到憨兒可愛的舞蹈，音樂一下，我腦內的舞步就湧現了！」

值得一提的是徐懷鈺一到現場，憨兒們紛紛好奇詢問「Yuki姐姐跟我們同年（28歲）嗎」，誇她好年輕、好漂亮，徐懷鈺笑稱「大家都新年說好話」。

43歲的她的確保養得宜，透露獨家秘訣是「三保」，保濕、保持運動、保持飲食控制，「皮膚要做好清潔跟保濕，飲食方面盡量控制吃『原型』食物，吃對東西不要節食，也不會刻意不吃澱粉，這樣肌肉才不會容意流失，當然『保濕』也要多喝水，最後每周固定3天運動，持之以恆就會有成效。」