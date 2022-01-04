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林瑞陽、張庭財產遭凍結 前妻曾哲貞首回應

記者楊起鳳／即時報導
林瑞陽前妻曾哲貞（圖左）針對林瑞陽財產遭凍結事件回應。本報資料照片
林瑞陽前妻曾哲貞（圖左）針對林瑞陽財產遭凍結事件回應。本報資料照片

張庭、林瑞陽成立美妝品牌「TST庭秘密」，在中國打造微商帝國，日前遭到資產凍結高達人民幣6億元（約9413.2萬美元），對此，林瑞陽的前妻曾哲貞發聲，言簡意賅表示：「祈願安好。」

61歲林瑞陽和張庭近年將重心移往中國，累積了上千億身家，上月卻傳出因涉及傳銷被查，人民幣6億元資金遭凍結，兩人微博抖音帳號還被禁言。見此，不少網友都跑到林瑞陽前妻曾哲貞的微博通報消息，今(4日)曾哲貞首度打破沉默，寫下：「你們的留言我都看到了」。

曾哲貞稍早對此首度回應，表示已經看到網友留言，但因為媒體會帶風向，公眾人物的好與不好會被放大檢視，因此她不願意表態，討厭浪費媒體資源。

曾哲貞引用五月天阿信的話，表達此刻心情，「在我的心中想像著，未來有一個畫面，強者願意傾聽弱者的恐懼，而富裕的人願意輔助所有需要的人。在這幾天，我看不到那畫面了。」 她也留給微博上的粉絲一句話：「有理走遍天下，無理寸步難行，祈願安好。」在關鍵時刻對前夫雪中送炭。

林瑞陽過去與曾哲貞有過一段婚姻，生下一兒一女，兒子林禹近年更是繼承父親衣缽出道，2010年林瑞陽與張庭再婚，由於當年張庭被指是導致林瑞陽前一段婚姻破局的主因，使得兩人婚姻備受外界關注，2020年有網友私訓嗆聲曾哲貞：「自己沒本事管住自己老公還罵張庭勾引，人家張庭有那個臉蛋有那個身材」，引來曾哲貞回擊：「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我，隨時候教」。

林瑞陽前妻曾哲貞首度回應林瑞陽事情。圖／摘自微博
林瑞陽前妻曾哲貞首度回應林瑞陽事情。圖／摘自微博

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