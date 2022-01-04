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羅志祥復出成功？下一步攻蛋又攻美

娛樂新聞組╱綜合報導
羅志祥為花蓮跨年創造討論熱度。(圖：三立提供)
羅志祥為花蓮跨年創造討論熱度。(圖：三立提供)

全台跨年晚會收視率出爐，前3名依序是高雄、台北和台中，萬眾矚目的花蓮場並未因羅志祥（小豬）加持而暴衝。不過若只單獨看小豬的表演時段，分眾收視率其實還是不錯。據悉，他的下一步除了去小巨蛋擔任嘉賓，還將於2月26日在美國洛杉磯和謝金燕一同登台。

小豬從花蓮跨年晚會復出，他登台時間是倒數後元旦壓軸，在網路觀看流量湧入逾12萬人。現在相關的表演影片瘋傳，三立電視和Vidol的觀看人次加總早已突破200萬，而且因為太多平台同時都切換轉播小豬的表演，官方數據僅是保守估計。

雖然有多則評論點出這場演出不能把小豬過去的問題一筆勾銷，但從網路整體留言來看，絕大多數的粉絲都願意挺他「重新出發」，甚至開始期待1月28日的「台北小巨蛋演唱會」。小豬預告「1月28日會更炸」，面對勸誡他的留言，他也親自回覆「知道了」。

若以元旦跨年為復出第一砲，小豬接下來都要面對大型舞台考驗，在小巨蛋演唱會之後，2月26日還有美國洛杉磯Pasadena Civic Auditorium的售票演唱會，該場是他和謝金燕一同登台，目前官網售票近五成。

安心亞(前)大方展現火辣身材。(圖：民視提供)
安心亞(前)大方展現火辣身材。(圖：民視提供)

撇除八卦話題，跨年晚會還是以性感女神穩居吸睛寶座。民視找來郭書瑤和安心亞同台拚場，雙姝卯足全力大秀好身材。安心亞除了秀出臀部的微笑線，連完整複製她胸型的「黃金奶」都出動，乳首上甚至還穿了乳環，前衛造型讓網友瘋狂洗版，稱她是「木蘭飛彈 」、「金色飛彈」，討論聲量比起小豬毫不遜色，證明不管天氣有多冷，只要夠辣敢露，就能鎖住觀眾目光。

郭書瑤(中)頂低溫露小蠻腰賣力演唱。(圖：民視提供)
郭書瑤(中)頂低溫露小蠻腰賣力演唱。(圖：民視提供)

洛杉磯 羅志祥 八卦

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