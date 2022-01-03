袁惟仁變植物人 前妻百感交集：我就好好陪伴孩子

袁惟仁已成植物人。（本報資料照片）

台灣資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年在上海突然腦溢血病倒，他後來返回台東老家休養，病況一度好轉，但2020年在家摔到頭部，病情又急轉直下，近日傳出他病況再度惡化，已經臥床被醫師判定為植物人，而袁家二姊無怨無悔在旁照料，前妻陸元琪透過經紀人表示，和袁惟仁已經完全沒聯絡，但聽到消息，內心仍難免百感交集。

袁惟仁當時在上海病發，之後回台東療養，他曾被拍到坐在輪椅上由二姊照料，看來氣色頗佳，只是前年摔倒後，病情就再也沒有起色，如今甚至已經退化成植物人狀態，陸元琪得知前夫近況，感嘆雖已和對方斷了聯絡，但畢竟曾是夫妻，「心裡還是五味雜陳，我是完全沒有聯絡了，就好好陪伴孩子們。」至於孩子有無和爸爸聯絡，她也沒有多加過問，「他們不要我問，不想我擔心。」

此外，袁惟仁微博 已經三年沒有更新，但不少網友在舊帖下面評論，「快好起來」、「一定要平安啊，小胖老師」。

袁惟仁曾為那英寫下「征服」、「夢一場」等多首膾炙人口歌曲。「征服」入圍 金曲獎最佳作詞最佳作曲。1996年到2004年期間，袁惟仁為SHE、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜、許茹芸、鄭秀文、陶晶瑩、張美琦、劉若英、張智成等歌手擔任專輯製作人。