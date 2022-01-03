抱病寒風開唱大走音 楊乃文一臉懊惱這麼說…

金曲歌后楊乃文大走音，引來網友熱議。（取材自微博）

以溫柔又渾厚嗓音知名的金曲歌后楊乃文，日前受邀出席「Good Day有愛大聲唱」公益演唱會，竟出現高音唱上不去、破嗓的窘境，失常的演出掀起網民熱烈討論。

楊乃文曾奪下第11屆金曲歌后，歌唱實力無庸置疑，沒想到這次在寒風刺骨中開唱竟頻頻出槌，走音、岔音加上高音飆不上去，狀況令人擔憂，尤其第一首歌「Silence」就是她當年奪下金曲歌后的代表作。

鏡週刊報導，台灣近期天氣不穩定，平常注重養生、有運動習慣的楊乃文在演出前感冒，為了工作，但只能硬著頭皮上場；沒想到在唱「Silence」及「愛我自己」兩首歌時破音，她在台上隱忍住情緒，持續表演，但下台後臉上藏不住懊惱神色。

事後，網友將現場影片上傳至網路，有粉絲表示當天天氣冷，走音並不奇怪，也有人指出這並非楊乃文第一次出狀況。不久前，她在長庚大學演唱時，也因為狀態不佳導致她氣虛無法穩定演唱。

報導說，楊乃文曾透露自己在錄音室與現場是兩種唱法，錄音室中，她唱得小心翼翼，因為收音太清楚；現場演出，她會唱得不修邊幅，隨興而外放，沒想到這次外放過了頭。

除了楊乃文，當天同場演出的楊培安與彭佳慧也因低溫 而紛紛出狀況，擅長高音的楊培安走音、彭佳慧則唱錯代表作「相見恨晚」歌詞，彭佳慧說：「唱了8千萬遍「相見恨晚」，竟然會因為太冷而唱錯歌詞，對不起，我罰跪。」可見當晚冷到讓專業歌手們頻頻失誤。