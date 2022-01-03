王力宏「跨年表演」瘋傳 有人聽哭 有人喊噁心

王力宏如今已暫時退出演藝圈。（圖：宏聲音樂提供）

王力宏 與李靚蕾 的「雷神鎚王」暫時告一段落，而他在中國大陸的跨年演出全數取消，加上代言廠商立刻切割，他急忙返台宣布暫時退出演藝圈。近日網上流傳一段音頻，內容外傳是王力宏參加跨年彩排表演的錄音，雖然沒有現場畫面，但仍引起不少網有關注。

1日有網友在bilibili曝光王力宏去年12月參加跨年彩排表演的音頻，儘管只有聲音沒有畫面，但仍吸引許多網友在線聆聽，音頻甚至被轉發到各論壇網站。音頻中，聽得出王力宏表演邊打鼓邊演唱Hawk Nelson的《SOLD OUT》（無畏向前），隨後更演唱《唯一》。他在彩排上說：「今天是2021最後一天，《唯一》這首歌已經20歲了，希望每個人都能找到自己的唯一，這是王力宏的唯一，也是屬於每個人的唯一，我愛你們」，現場更引發騷動。過不久，bilibili的原始影片隨即被刪除，不過音頻早已被網友拷貝轉發到各大論壇。

影片一出，引來不少網友留言支持：「我是真的心疼 我只希望歌可以一直在 」、「聽得激情澎湃！渾身都充滿了幹勁！」、「高音轉音唱功確實厲害」、「現場錄音版穩得一匹馬，羨慕那天在場的朋友 」、「簡直，耳朵懷孕」，還有網友表示聽到後激動地哭了出來；不過，也是有網友持反對意見酸說，「不噁心嗎」、「有病趕緊治」、「王力宏給陰兵的充值到賬了」。