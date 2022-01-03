袁惟仁成植物人仍被酸民攻擊 兒發文：他沒做錯任何事

袁惟仁被醫師判定為植物人。（本報資料照片）

「小胖老師」袁惟仁2018年在上海因腦溢血昏倒，返台進行手術切除腫瘤 ，之後就回到台東老家休養，原本復原狀況還不錯的他，2020年10月傳出他在家中跌倒陷入昏迷，近日「三立新聞網」報導袁惟仁近況，表示他是已無法認人，被醫生判定為植物人，讓外界相當不捨。對此，兒子袁義看到網路上的流言蜚語、謾罵感到心痛不已，並罕見透露爸爸生病後至今自己的心境。

袁義昨2日在Instagram一連發了多則限時動態，直言在爸爸在生病後一直學習不要去在乎別人的想法，當他以為自己已經可以不在乎外界流言蜚語就能習慣或放開心態，但卻讓自己變得更封閉：「三年，看了很多也想了很多，但敢說得卻愈來愈少。」

如今袁義看到自己被罵已經變得無感，唯獨看到爸爸袁惟仁被批評時：「我就好想跟全世界說他的好，說他只是在休息，沒有做錯任何事，他不會知道你們怎麼罵他，但是我會，希望這世界也好好的、善良的，繼續為每一個走不出來的人轉動著，也謝謝每個今天關心我的人，我一定會繼續做我喜歡的事，讓他知道我沒有放棄也一直堅持著。」