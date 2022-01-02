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台灣民歌高峰會 喊話邀王力宏、小豬

記者王郁惠／綜合報導
施孝榮(右)和金智娟台上獻唱動人歌曲。（記者李政龍／攝影）
施孝榮(右)和金智娟台上獻唱動人歌曲。（記者李政龍／攝影）

邁入第47年頭的2022台灣民歌高峰會元旦於台北小巨蛋舉辦，身兼歌手與製作人的施孝榮演出前受訪，透露老戰友王夢麟、李明德雙雙戒酒，希望可以唱到民歌50，問到未來是否注入新血？他表示：「找王力宏、小豬啊！如果他們願意，民歌是大家的。」

施孝榮談到新年願望，表示希望疫情、經濟、兩岸上都安定，也希望演藝圈與媒體都平靜一點，不指特定人或事件，「我覺得基本上來講就是讓音樂歸音樂，讓其他歸其他」，不僅王力宏和小豬，「只要他們願意，我們也ok，阿妹、謝金燕都好，謝和弦也可以，民歌是我們大家的」，也希望未來能帶著民歌去東部舉辦。

民歌高峰會首度以四面台呈現，由施孝榮領軍，邀來鄭怡、王夢麟、殷正洋、葉佳修、金智娟等共15組歌手接力演出，施孝榮打趣演員歲數太高、記憶力比較不好，彩排走位走到吵架，「走位走到失控，撞在一起，正式演出我們會很巧妙閃避一下」。

一開場便由13位歌手合唱「拜訪春天」、「今山古道」與「讓我們看雲去」，以輕快節奏為演唱會揭開序幕。眾歌手也各憑本事吸睛，鄭怡腳踩18公分高跟鞋、換三套華服，還擠出事業線，誠意十足。施孝榮與王夢麟台上鬥嘴，逗笑全場。最後眾星帶領全場大合唱「閃亮的日子」，在感動與歡笑中完美落幕。

王力宏 疫情

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