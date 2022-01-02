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五月天高雄演唱 吸引16萬人朝聖 冠佑兩個女兒南下捧場

記者林士傑／綜合報導
五月天邀來周杰倫(前排左二)一起在線上陪粉絲跨年。（圖：相信音樂提供）
五月天邀來周杰倫(前排左二)一起在線上陪粉絲跨年。（圖：相信音樂提供）

台灣天團五月天連著兩周舉辦「好好好想見到你」演唱會，累計吸引16萬人到高雄世運主場館朝聖，1日晚元旦場竟出現「不速之客」，鼓手冠佑透露小玫瑰、小薔薇兩位女兒特別南下同歡，豈料冒出一位學長從台北追到高雄，不久前剛迎接愛女的團長怪獸似乎感同身受，笑說：「追女兒追到高雄，沒揍他就不錯了！」逗得全場笑聲不斷。

冠佑表示之所以同意學長陪在女兒身旁，是因自己猜測該名學長比較少看到五月天的演唱會，所以想趁這個機會給學長來個震撼教育，下一秒要求全場4萬人「我喊123，你們喊五月天」，一聲令下眾人配合喊聲，卻被貝斯手瑪莎吐槽：「人家來看演唱會開開心心，你要給人家震撼教育，這個意思是等著瞧啊！」

五月天高雄開唱，台上台下嗨成一片。（圖：相信音樂提供）
五月天高雄開唱，台上台下嗨成一片。（圖：相信音樂提供）

阿信招式更狠，笑著說：「既然有新朋友加入，冠佑是家長的身分，那麼要溫柔的送給小朋友一首歌。」主動化身鼓手幫忙，節奏一下是名曲「墓仔埔也趕去」，冠佑演唱一小段後叮嚀「希望（你）謹記在心」，眾人齊喊「這個家長好恐怖」，阿信接說：「沒辦法，五月天是過來人！知道男學長都是很可怕的動物。」五位團員一來一往互相取笑，笑果十足。

五月天隔了近四年再站上世運主場館，石頭當晚感性地說除了天氣熱情，每位觀眾的熱情也讓他們融化。

「五月天」在線上的相關話題量突破10億，另外周杰倫（周董）12月31日晚擔任五月天線上跨年演唱會嘉賓，周董稱想發一首歌叫「Friday周五」，歌曲還沒「產出」，他和阿信的潮牌搶先一步推出聯名系列「FRIDAY CLUB周五俱樂部」，兩人表示是從學校練團時的團服概念發想，特別親自上陣拍攝形象照。

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