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離婚協議搞定？ 王力宏傳留有復出「後路」

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。（取材自微博）
王力宏(左)和李靚蕾的恩愛畫面已成歷史。（取材自微博）

台灣歌手王力宏李靚蕾的「雷神鎚王」暫時告一段落，雙方仍在協調離婚協議，然而微博眾說紛紜，有網友稱接獲知情人士爆料王力宏私下已和李靚蕾談妥條件，內容估計和李靚蕾先前提出的差不多；但也有網友透露王力宏、李靚蕾想在農曆年前解決，因此會在完成隔離後盡快和李靚蕾碰面。

王力宏14天隔離期滿，傳聞他待在工作室，接著還有7天自主健康管理，有了上回跟徐若瑄等人聚會的經驗，想必他不會再度違反法規，推測和李靚蕾得等到中旬才能碰面協商。

先前王力宏說要把價值台幣4.8億（約1731萬美元）的豪宅贈與出去，李靚蕾馬上打槍，「我相信司法，我和孩子們法律上理應擁有的合理財產分配，相信會透過司法有公平的結果」，微博的爆料似乎指王力宏做出妥協。

另外，王力宏自被李靚蕾起底「真面目」後，在大陸的跨年演出全數取消，加上代言廠商立刻切割，他急忙返台宣布暫時退出演藝圈，外界原先猜測他恐遭到大陸封殺，不過目前僅被換掉電視劇片尾曲，數位歌曲仍舊不受影響，且先前國台辦發言人馬曉光表示，大陸支持兩岸文化交流的政策沒有改變，鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，做「德藝雙馨」的文藝工作者，不能把「某些人」的網上說法，當成官方態度，疑悄悄替王力宏留了後路。

而王力宏在跨年夜「現聲」宜蘭，以伴唱帶的形式與台上黃明志帶來《漂向北方》，被人說是準備復出的「前前奏」，不過的確有粉絲期待能再次看到他的表演，湧入到他的YouTube頻道跪求回歸。

王力宏目前仍不能到處走。（取材自微博）
王力宏目前仍不能到處走。（取材自微博）

王力宏 李靚蕾 微博

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