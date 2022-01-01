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五月天也哭了 阿信真情告白許下1承諾

記者林士傑／即時報導
五月天在「好好好想見到你」演唱會獻唱多首金曲。圖／相信音樂提供
五月天在「好好好想見到你」演唱會獻唱多首金曲。圖／相信音樂提供

五月天1日晚在高雄世運主場館舉辦最終場的「好好好想見到你」演唱會，按慣例又玩起驚叫聲的互動遊戲，阿信不滿4萬名觀眾中的男性聲音過小，要求瑪莎主Cue來場車拚戰，瑪莎霸氣喊聲：「我身為一個男人，最不能忍受的就是被阿信瞧不起，你受得了嗎？讓全場女生知道男人的厲害！」

就在瑪莎準備好吶喊的當下，阿信突喊「等一下」，瑪莎聞言笑說：「我學乖了！知道你會喊等一下！」兩人互虧中也展現出濃厚的默契。接著阿信談到昨晚邀請周杰倫擔任跨年線上演唱會嘉賓，故弄玄虛地往後看說「那今天…」，下一秒揭曉嘉賓身分是「劉冠佑」，並把冠佑拉到升降台機關上方，要求「當嘉賓就是要搭升降台」。

當冠佑搭乘升降台現身，阿信脫口而出「歡迎你帶來無印良品的『掌心』」，兩人即興清唱了一小段，不免讓人想起冠佑和品冠的「超級明星臉」。隨後有粉絲在點歌橋段點了「生活」，阿信驚呼：「（點歌時）是要喜歡五月天而來，不是討厭五月天而來。」但仍帶來這首1999年發行的「生活」，輪到石頭點粉絲時，他挑了1位扮成天使的小朋友，無奈小孩不領情，阿信虧說：「這是我第一次看到石頭失敗。」

寵粉的他們1月1日晚演唱「因為你所以我」時，重現12月31日晚的跨年橋段、煙火，再一次地陪著4萬名粉絲迎來2022年。演唱「憨人」期間，阿信一如既往地上演感性告白，表示20年前團員正在高雄準備入伍，打算退伍後做點其他事情，但萬事難預料，也沒想到有一天團員的女兒這麼大了，開始有人要接近了，更沒有想到會辦1場全場都戴著口罩的演唱會，「不知道還有多少機會可以和你們一起瘋瘋癲癲、打打鬧鬧的唱下去。」一旁的石頭忍不住掉下男兒淚，阿信最後呼喊：「只要你來了，我們一定會唱，只要你來了，這個旋律一定為你響起。」

五月天在「好好好想見到你」演唱會獻唱多首金曲。圖／相信音樂提供
五月天在「好好好想見到你」演唱會獻唱多首金曲。圖／相信音樂提供
「特別嘉賓」冠佑(左二)擁抱怪獸，右為瑪莎。圖／相信音樂提供
「特別嘉賓」冠佑(左二)擁抱怪獸，右為瑪莎。圖／相信音樂提供

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