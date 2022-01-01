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羅志祥真的哭了 復出首秀有內幕 徹夜未眠爆大喜訊

記者林士傑／綜合報導
羅志祥(中)在花蓮跨年賣力唱跳20分鐘。（圖：三立提供）
羅志祥(中)在花蓮跨年賣力唱跳20分鐘。（圖：三立提供）

羅志祥(小豬)在花蓮跨年晚會賣力唱跳20分鐘，不間斷的帥氣演出游刃有餘，他也透過Instagram預告「我會再回花蓮的，我會用我的行動來感謝花蓮」，復出之作大獲好評，顯見他已蓄勢待發。小豬的經紀人透露接下來他將全力準備1月28日的「凹嗚狼人殺總冠軍台北小巨蛋演唱會」，曲目完全不同之外，並加碼搶先曝光2月才上架的新歌，令人期待。

先前小豬時常透過社群與YouTube節目分享運動日常，如何做到整段演出臉不紅氣不喘？他透過經紀人說對舞步不熟的時候會用力去記舞蹈，導致演出氣喘吁吁，但自己不僅記熟舞步，同步跟歌曲融合，自然上場時身體就隨著節奏走，加上平常邊跳潘若迪健身操邊練唱，日積月累的訓練總會有一番收穫。

小豬闊別20個月重返舞台，VCR畫面從新歌倒敘到第一張專輯，象徵自己將會重新開始，提及在後台相伴的阿嬤，小豬感動萬分，至於為何不見媽媽？孝順的他顧慮是當天來回台北、花蓮，不忍媽媽辛勞奔波，所以這次沒有帶媽媽一起。

而他回到台北之後依舊興奮，反覆看著演出影片、歌迷留言，直至下午1點多才入睡，體力過人，也有人發現小豬悄悄打開Instagram的留言功能，問及原因？小豬的經紀人說：「有很多歌迷希望小豬可以開放讓大家留言，對於所有指教他一律虛心接受。」

小豬Instagram發文提到「聽完後傅委員叫到我的名字，緊接而來的是呼喊聲與尖叫，我心裡的石頭放下了，感覺自己回來了，看見台下有人落淚時，原來還有一群人在等著我，一瞬間緊張和不安都不見了，打進心裏的是悸動和感動，雖然眼淚在打轉，但今天要呈現自己最好的一面」，顯見粉絲的力量讓他招架不住，究竟有沒有掉淚？小豬的經紀人表示：「現場為了演出沒有，不過他到家後看見留言忍不住了，真的有哭。」

社群 健身 羅志祥

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