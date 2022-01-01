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2022新年到 紐約時報廣場直播看這邊

安心亞、Lulu 性感女神跨年拚場

娛樂新聞組╱綜合報導
Lulu蜜臀清楚可見，是她出道以來最性感造型。(記者沈昱嘉／攝影)
Lulu蜜臀清楚可見，是她出道以來最性感造型。(記者沈昱嘉／攝影)

迎接2022年，全台各地舉辦熱鬧跨年晚會，北市府有梁靜茹、徐佳瑩、茄子蛋，倒數前壓軸是動力火車，煙火秀之後的壓軸則是A-Lin；高雄跨年有高流舞台及蓬萊舞台，高流舞台有魏如萱、Leo王等卡司，蓬萊舞台有郭書瑤、安心亞和蘇慧倫等女神同台比拚。

Lulu和木曜4超玩搭檔主持北市府跨年晚會，Lulu難得走性感路線，在台上辣露大腿根和屁股蛋唱「腿之歌」，她羞認是出道以來最大尺度，「有長大的感覺」，並放話「我知道謝金燕沒有在台北表演，我就扛起謝金燕的角色」。

郭書瑤登上高雄蓬萊舞台，演唱成名曲「Honey」，她以開衩激瘦緊身裝登場，腰間挖空大秀水蛇腰、辣曬蜜大腿，讓全場觀眾為之振奮。郭書瑤之後上場的安心亞也非省油的燈，她全身丹寧斗篷裝扮，視覺焦點都集中在上半身的「黃金水滴乳」，這副百分百依據安心亞胸型開模製造的金色水滴乳，重達2公斤，連乳首都透明可見，右乳還別具巧思戴上乳環，視覺效果超震撼。

另外，Bii畢書盡擔任桃園跨年演唱會開場，吸引大批迷妹在會場外卡位，演唱一開始，主持人黃子佼身為準爸爸，透露老婆孟耿如往年跨年都在後台陪他一起工作，今年懷上黃玉米，原本希望她待在家休息，沒想到孟耿如居然跑到新竹露營，讓他隔空示愛，要新竹的朋友照顧老婆，甜蜜爆表。

安心亞戴上依據34C完美胸型開模，製造金色水滴乳。(圖：百鴻揚提供)
安心亞戴上依據34C完美胸型開模，製造金色水滴乳。(圖：百鴻揚提供)

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