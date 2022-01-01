沉寂2年復出 羅志祥284字嗨喊「我回來了」

羅志祥在花蓮跨年晚會上以唱跳表演宣布亞洲舞王回來了。(圖：三立提供)

羅志祥 歷經2年的事業低潮後，在花蓮的跨年晚會上以唱跳表演，宣布亞洲舞王回來了！沉寂2年後再出發的興奮心情讓他難以入睡，元旦清晨便在臉書 發出284字貼文，分享從接到跨年邀約後，心情的波動與變化，最後他說很喜歡這個2022的開始，也承諾未來會用行動感謝花蓮。

羅志祥表示，最初接到邀約時，很興奮也很忐忑，「不知道大眾會如何看待我。」跨年夜這天，他在台下後場時，聽到縣長一句話「花蓮是我們的家，就從這裡重新出發」，接著再聽見喊到他名字時，台下伴隨而來的尖叫聲，那一刻，心中的大石頭終於放下，「感覺自己回來了。」

特別是當羅志祥看到台下有人為了自己落淚，才發現還有一群人等著他回歸，那瞬間所有的緊張與不安消失，取而代之的是滿滿的感動與悸動，當下眼淚在眼眶裡打轉，但他強忍淚水，要把最好的表演呈現給所有人，他說：「不能辜負大家的接納與期待。」

最後羅志祥結束表演，獻上深深的鞠躬，他說這是無聲的表達，未來會再回花蓮，用行動來感謝花蓮。而在結束舞台演出後，他也終於能拋開斷食，好好大吃一頓，他大嗑消夜和甜食，臉上掛著輕鬆的笑容說：「對了，我很喜歡2022的這個開始，那你們呢？」

但也有不滿網友留言譏諷：「一堆執迷不悟的人。現在沒辦法舔共了，才跑來台灣，風頭過了，他應該就回去啦，還在花蓮歡迎你。」直白的言論引來本尊回應：「你上網看，我回花蓮表演幾次。」引發熱情歌迷大讚：「高EQ回覆。」