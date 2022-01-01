Yumi捲王力宏婚變 By2姊首發聲 暗示妹仍留院

By2姊姊Miko沉默13天後首發文。(取材自微博)

捲入王力宏 婚變風波的BY2妹妹Yumi前段時間因為不敵網路攻擊，服藥輕生、送醫洗胃，之後卻有疑似醫護爆料，Yumi只吃兩顆褪黑激素與維生素就自行就醫，質疑她假輕生，而BY2工作室以聲明駁斥。Yumi的姊姊Miko元旦凌晨發文告別多事的2021年，文中透露妹妹近況，目前仍在醫院。

一向保持低調的By2姊姊Miko，在沉默13天後首度發文，寫下：「新的一年，新的願望，可惜新年卻帶不走謠言給心裡帶來的創傷。」Miko感慨謠言帶來創傷，「希望我身邊最在乎的人，能盡早出院恢復身體健康。」

她有感於這幾年社會壓力龐大，有些人選擇隱忍，而這世界上有超過75%的成人找不到發洩情緒的出口，她呼籲粉絲應該要多花點時間關愛重視的人。

此外，Miko也提到不要從一個人的嘴巴去判斷另一個人，「一瓶汽水到底好不好喝，只有自己喝過才可以做出判斷。與人為善，不要與人為惡，萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」。言語中可見不忍妹妹遭受網路霸凌 。

其他網友見此回：「好想你們，你們要好好的」、「我們一直在」、「不開心的事情都隨他去吧！」、「謠言不會變成真相，我們會好好等待」。