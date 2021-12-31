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周杰倫出來了 跨年合體五月天曝天大喜訊

記者林士傑／即時報導
五月天邀來周杰倫(前排左二)擔任線上跨年演唱會嘉賓。圖／相信音樂提供
五月天邀來周杰倫(前排左二)擔任線上跨年演唱會嘉賓。圖／相信音樂提供

五月天1月31日晚不僅在高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你」演唱會，另砸5千萬台幣（約180萬美元）打造「五月天陪你跨年演唱會」線上特別版，特別的是線上有周杰倫（周董）相伴，且2021年的第1天跟最後一刻都和五月天黏踢踢，周董忍不住自嘲是「吉祥物」，YouTube觀看人數逼近30萬人。

影片來源：YouTube

「五月天陪你跨年演唱會」線上特別版採用XR延展實境，從前製到製作耗時4個月，五月天一開場搭乘直升機帥氣進場，重新編曲帶來粉絲票選的10首單曲，甚至出現挖土機、遊艇等，港都美景一覽無遺，為求逼真生動，瑪莎、冠佑親自操作挖土機，還特別事先考了執照才上陣，阿信說：「每一年的跨年，其實只要這邊一起在打打鬧鬧，然後唱唱歌啊，就覺得在過去的一年不管有什麼樣的苦難，笑一笑就忘了。」

五月天突破三維空間帶著歌迷飛天遁地，和嘉賓周杰倫嗨唱「傷心的人別聽慢歌」、「龍捲風」，「周五」合體讓線上粉絲嗨翻。談起新希望，五月天的石頭、冠佑許下健康平安心願，瑪莎則替歌迷催生周杰倫的新專輯。周董聞言表示先不提自己的作品，而是希望能和五月天合作，歌名已經想好叫「Friday周五」。

五月天砸5千萬打造線上跨年演唱會。圖／相信音樂提供
五月天砸5千萬打造線上跨年演唱會。圖／相信音樂提供
五月天在線上演唱會搭乘直升機帥氣出場。圖／相信音樂提供
五月天在線上演唱會搭乘直升機帥氣出場。圖／相信音樂提供
五月天邀來周杰倫(前排左二)一起在線上陪粉絲跨年。圖／相信音樂提供
五月天邀來周杰倫(前排左二)一起在線上陪粉絲跨年。圖／相信音樂提供
五月天砸5千萬打造線上跨年演唱會。圖／相信音樂提供
五月天砸5千萬打造線上跨年演唱會。圖／相信音樂提供

周杰倫 龍捲風 YouTube

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