鹿希派記者會為呼麻道歉 吳宗憲現身：再犯關到死

吳宗憲(左)主動抱兒子鹿希派打氣。（圖：容易文創提供）

吳宗憲兒子、歌手鹿希派日前呼麻被捕，29日新專輯「P」發片記者會瞬成道歉會。鹿希派原隻身謝罪，開始7分鐘後，爸爸吳宗憲還是不捨現身了，表示祖宗十八代從沒前科，痛批「你要我怎麼跟大家說我的兒子是鹿希派」。

鹿希派解釋當天去夜店喝茫，「有點人來瘋」，不知抽的是大麻 菸；原記者會一度傳出取消，卻又如期舉辦，遭網友酸「史上復出最快的呼麻藝人」。他解釋，專輯還有其他音樂人的心血與熱情，「目前對於未來的打算沒有非常明確，感謝憲哥陪我跑了非常遠的距離」。

記者會後，吳宗憲獨自出來受訪，表示這輩子最痛恨就是毒與賭，氣鹿希派居然囂張在路邊呼麻，且被逮捕後的唯一電話竟是打給女友，還交代不要讓家人知道，「愚蠢至極」、「超智障的」。接下來鹿希派將與朋友去中國從事幕後音樂製作，但中國對劣跡藝人零容忍，再犯恐直接被關，吳宗憲直言：「關就關，關到死都沒關係。」也分享鹿希派在家族群組寫的百字懺悔文，相信兒子還有得救，期待看到「鹿希派2.0」。

鹿希派(右)獨自謝罪7分鐘後，爸爸吳宗憲突現身陪伴。圖／容易文創提供

訪問期間，吳宗憲突然拿出藍芽喇叭與麥克風放音樂，他說：「我是一個Local King，我用最大的真心去為大家表演，而我兒子總是這樣跟我開玩笑。」然後就演唱「Triple Of King」，直拱生孩子好，要單身的媒體也多生幾個，若生出鹿希派？他猛虧：「別管那個小王八蛋了，記得Jacky Wu就好。」

話雖如此，吳宗憲突然語出驚人要與圈外、小20多歲的新歡生2子，表示Sandy與二女兒只要求他不能在當阿公後生子，「這個女生覺得，我們是要有小孩的，慢慢會給大家一個交代」，至於與老婆張葳葳是否還有婚姻關係？他表示，對方的心都在教會上，不願多談。經媒體細查，他早在2018年就曾說過此事，此時舊事重提，疑似想為兒子轉移焦點。