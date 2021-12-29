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陳松勇最後一程吳念真、康凱送別 印傭一席話感動眾人

記者陳慧貞／綜合報導
吳念真（右）代家屬致詞、印傭Yule一旁神情哀戚。（記者李政龍／攝影）
吳念真（右）代家屬致詞、印傭Yule一旁神情哀戚。（記者李政龍／攝影）

金馬影帝陳松勇17日病逝，享壽80歲，28日上午於台北第一殯儀館舉行影帝追思會。人稱「勇伯」的陳松勇一生未婚無子，舉行家祭時，在陳松勇生前負責照護陪伴他的印尼看護Yule站女家屬答禮位置，現場布滿鮮花，大幅遺照寫上「勇遠的金馬影帝」，場面哀戚。

陳松勇演藝生涯長達50年，生前為人海派、豪爽，人生最後一程有演藝圈不少好友、後輩送行；導演吳念真、演藝工會理事長康凱致詞，王滿嬌、吳敏、周丹薇、製作人郭建宏、江祖平、狄鶯都到場送別。

康凱致詞提到，陳松勇生前除了愛喝酒也愛喝茶，曾連續3個月找他泡茶，甚至迷上收藏茶壺然而換康凱約喝茶，卻被拒「沒空啦」。康凱說，陳松勇性格瀟灑看得開，曾被勸去洗腎，卻因不想受苦而拒絕。對老友離世，康凱充滿不捨、懷念。

資深演員康凱台上憶過往。（記者李政龍／攝影）
資深演員康凱台上憶過往。（記者李政龍／攝影）

「鳥來嬤」吳敏早期曾與陳松勇搭檔演夫妻，提起老大哥，感嘆：「他就這樣帥氣地走了。」陳松勇生前愛喝酒，吳敏坦言也曾一起喝過兩杯，「他把我當妹妹，有什麼話就說什麼，有時候會得罪人，但我們都知道他的個性，他其實很正直」。在吳敏眼中，陳松勇外表粗獷、說話很大聲，「其實他是個很細膩的人，雖然粗獷，卻滿有內涵，真的就是很不捨」。

周丹薇是陳松勇最欣賞的女人。（記者李政龍／攝影）
周丹薇是陳松勇最欣賞的女人。（記者李政龍／攝影）

陳松勇自中風後，由印尼看護Yule照顧陪伴到最後長達八年，兩人情同父女，送「爸爸」最後一程，Yule獨自站在代表女兒的家屬答禮位置，滿臉哀傷神情，令人鼻酸。她說，以前總是看著陳松勇坐在椅子上睡著，如今「爸爸」走了，半夜睡醒看到空著的椅子，「心裡也空空的」。

過去她用輪椅推陳松勇到外面散步，「現在他走了，沒跟他去，感到怪怪的」。一段話說得令人動容，而追思會結束後，負責處理後事的仁本禮儀公司表示，陳松勇骨灰將於元月6日樹葬於法鼓山。

印尼 中風 導演

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