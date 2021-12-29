假戲真做？ 王子爆祕戀郭雪芙 進香閨待5小時

郭雪芙（右）與王子合作「山中森林」，傳出緋聞。（取材自臉書）

郭雪芙與王子（邱勝翊）今年合作電影 「山中森林」，兩人在戲中有激烈吻戲，感情疑似發展到戲外；兩人被爆料正在熱戀，開始出雙入對，王子更被拍到經常換車進出郭雪芙家約會。不過，雙方的經紀人都回應兩人是正常朋友關係，而王子也在Inatagram上發限動回應，還藉機幫忙宣傳郭雪芙參演的台劇 「華燈初上」。

綜合媒體報導，王子早在12月3日就被拍到搭計程車直奔內湖的郭雪芙家，直接駛近社區停車場。他從下午3時待到晚上將近8時，才開著自己的白色賓士出現，可見他已頻繁進出郭雪芙家，甚至將愛車停在對方家。

不過對此，王子在Inatagram限時動態上寫道：「怎麼朋友家變妳家？難道那是光？好吧，宣傳一下12/30華燈初上」，最後也Tag了郭雪芙的帳號，背景圖片特地選用了華燈初上「光」酒店，這樣不但回應了週刊爆料，還順便幫女方宣傳即將上檔的新劇。

「鏡週刊」曾經報導「山中森林」拍攝現場，提到「郭雪芙穿著一襲長袖貼身蓬裙婚紗，展現了窈窕身材，還頻頻對著王子燦笑，兩人在街頭相擁深吻了5、6次」、「只見王子伸出左手摟住了郭雪芙的纖腰，接吻了3秒鐘後，右手還上下撫摸她的背部」。

至於兩人相識契機，王子曾說過去還是男團成員時，有幫在女團中的郭雪芙站台過，加上又有共同朋友，算是認識的關係，但是直言不諱：「她以前滿冷淡的，句點王。剛開始一起拍戲，我會傳訊息跟她討論合作的事，但她都只會回『嗯』一個字就句號，感覺不出來是開心還是勉強。」