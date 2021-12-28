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10年前陷「醉毆司機」風波 王湘瑩鬆口吐心境

娛樂新聞組／綜合報導
王湘瑩十年前因捲入Makiyo醉後毆打計程車司機事件後，導致形象重創。（取材自臉書）
王湘瑩十年前因捲入Makiyo醉後毆打計程車司機事件後，導致形象重創。（取材自臉書）

台灣藝人王湘瑩十年前因捲入Makiyo醉後毆打計程車司機事件後，導致形象重創，從此演藝事業跌至谷底，甚至曾有很常一段時間在演藝圈沒有工作。日前正逢她39歲生日，她首度談起十年前的事件，坦言「這段路很長走得很辛苦」。

王湘瑩在臉書發文，直言當年29歲捲入Makiyo醉後毆打計程車司機事件後，「是我人生最低谷的時候，一夕之間所有全部歸零」，如今十年過去了，她首度透露這些日子以來的心境，「沒想到一晃眼十年過去了……這段路很長走的很辛苦，真不敢相信自己也就這樣默默的撐過來了。」

王湘瑩如今已從29歲變成39歲，「雖然人家都說逢9不好，但我相信39歲後我的人生一定會更精采」。她表示，未來會為了自己努力地活著、好好愛自己，「就算哪天沒有繼續待在演藝圈，我知道我一樣也可以過的很好！」

事實上，王湘瑩7月在薔薔的YouTube頻道曾表示，這些年來讓她發現其實自己真的很不勇敢，雖然經過這麼多年的沉澱，但只要一上節目就會失去自信，做任何事也會顧慮很多。影片中，薔薔做為和湘瑩熟識多年的朋友，也和大眾分享自己眼中的湘瑩，她誇對方很善解人意，個性也很活潑，特別是對朋友很講義氣、有責任感。

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