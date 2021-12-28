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獨子鹿希派抽大麻捲獲交保 吳宗憲要他出來面對

記者林怡秀／綜合報導
吳宗憲(左)2018年8月曾陪著鹿希派(右)開道歉記者會，如今兒子又闖禍，十分痛心。（本報資料照片）
吳宗憲(左)2018年8月曾陪著鹿希派(右)開道歉記者會，如今兒子又闖禍，十分痛心。（本報資料照片）

藝人吳宗憲兒子鹿希派日前因抽大麻捲菸被移送法辦，台北地檢署檢察官訊後諭令10萬元（新台幣，下同，約3613美元）交保。對於兒子再惹議，吳宗憲一度要求法官「從重量刑」，更氣到要求鹿希派取消發片記者會，但經一夜沉澱，記者會是否如常舉行？吳宗憲改口：「該做的事情還是繼續，該出庭的時候，他也會出庭，看公司怎麼處理。」

鹿希派再闖禍，吳宗憲坦言，和牧師找鹿希派深談一、兩小時，「讓鹿希派自己去面對，很多的東西，我跟他們已經不需要再多的協調。」牧師是否有開導兒子？吳宗憲回：「講了兩個鐘頭，恐怕很難說全貌」，並要記者「反正如果有開記者會，你們直接問他。」那姊姊吳姍儒有罵他嗎？吳宗憲說：「我們全家都非常的平和。」

吳宗憲感嘆，很多話以前統統已跟兒子講過，「我這個父親不只言教，我身教也都完成，其他就看他自己。」盼兒子能盡早獨當一面。而鹿希派這次砸重金500萬元製作的新專輯，難道就此塵封？吳宗憲說：「沒關係，花個幾百萬買點經驗也是OK。」鹿希派出社會三年來，從兩次專輯、失言到惹「麻」煩，粗估至少花了將近千萬，這堂課彌足「真貴」。

而大馬歌手黃明志也在臉書貼出和吳宗憲的合照，寫下「在出事的前一天，我剛跟憲哥吃飯。聽他聊自己的兒子，眼中滿是驕傲，想必現在他應該很痛心吧。」而鹿希派所屬的容易文創拍板決定發片記者會如期舉行。

大麻 臉書 檢察官

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