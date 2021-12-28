小S、黃子佼聊舊情 孟耿如忍不住吃味

黃子佼出席喜憨兒公益活動。（圖：喜憨兒基金會提供）

台灣藝人黃子佼出席喜憨兒公益活動，小S 日前說有包大紅包祝賀他和孟耿如新婚，但他根本沒辦婚禮，對小S的說法一頭霧水，小S後來留言回覆自己大概是在作夢，並表示會再補上，黃子佼笑回：「麻煩直接匯款到喜憨兒帳戶，不用匯給我。」他也表示能和前任在節目上和平相處，回憶以前的美好，是相當幸運的事。

小S邀黃子佼上「熙娣想聊」。（本報資料照片）

小S新節目「熙娣想聊」首集開播，找了前男友黃子佼來當嘉賓，而小S在節目就提到黃子佼與孟耿如結婚，她有包紅包，包滿多的，節目播出後黃子佼忍不住在臉書 發文提出他的疑惑，而小S也親留言回應，讓網友笑翻。

黃子佼在臉書發文笑稱這是一樁懸案，並表示小S提到紅包這一段，「她講這一段的時候是在外景，我看到時則是有點一頭霧水」，接著就提出疑問「我們沒辦婚禮也沒收紅包啊！她是託誰還是記錯前男友？」結果小S親自來黃子佼臉書留言：「可能我作夢吧！後來看報紙，你說沒辦婚禮，我也嚇到，為何我覺得你辦了，只是我沒去？！」還搞笑表示：「反正你到時辦滿月我再補嗎！總會辦什麼吧？還是我匯錢給你。」

「熙娣想聊」中，黃子佼和小S舊情人再相見，自然激起不少火花，孟耿如也有收看該集內容，節目中小S曾提到黃子佼帶她去光顧木村拓哉的餐廳，孟耿如忍不住吃味「怎麼沒帶我去」，黃子佼笑說：「那間店早就倒了，怎麼去！」黃子佼坦言不記得這件事，「看完節目有種很特別的感覺，可以和前任坐在一起，回顧那時候的美好，覺得自己滿幸運的。」

黃子佼說，過去和小S交往，當然也會有不愉快，「但她都自己消化，很開心她記得的都是很美好的，但整集下來還是有點遺憾，因為Lulu還是沒講她為什麼沒拜陶晶瑩為師。」他本是想帶Lulu一起上節目陪他壯膽，「沒想到她也是來看戲的」。