霍建華生日 林心如特製拳套蛋糕 大喊：沒招了

林心如精心準備拳擊手套造型蛋糕，為老公霍建華慶生。（取材自臉書）

由林心如 製作、主演的Netflix夯劇「華燈初上」播出後，引發各界好評不斷，其中大咖雲集，甚至她還邀請到老公霍建華客串，第二季預告夫妻同台格外引人注目；26日適逢霍建華過42歲生日，她特別準備造型蛋糕為老公慶生，其中一個超大閃光告白「Love you」，令網友忍不住讚嘆「不小心又被閃瞎了」。

霍建華過42歲生日，林心如精心準備慶生蛋糕。（取材自臉書）

林心如26日下午在社群網站 上發文，曬出一款拳擊手套翻糖蛋糕祝老公霍建華生 日快樂，原來霍建華近期迷上打拳擊，她特地訂製符合老公興趣的造型蛋糕慶生，甜蜜發文「好好練拳，早日上場比賽」，蛋糕一旁還有以女兒口吻獻上的祝福「生日快樂爹地」，一家三口恩愛幸福模樣溢於言表。

林心如向來精心準備給老公的生日禮物，每年都有驚喜，去年她獻上跑車蛋糕，今年有了拳擊手套造型的好點子，讓她也忍不住煩惱：「沒招了，不知道明年要做什麼蛋糕了」，引來粉絲紛紛給意見：「明年叫妳老公再培養新的興趣好了，就會有新的素材了」，而霍建華過生日，也引來不少圈內好友祝賀，侯佩岑留言：「哇！格格太用心了！祝福皇上生日快樂，闔家平安健康，幸福快樂每一天～」，謝佳見也大讚她「so sweet」，陶晶瑩留言：「生日快樂，一言難盡的摩羯座」，修杰楷則讚嘆蛋糕精緻「這拳套蛋糕好帥，生日快樂」，引來林心如回覆「我也是絞盡腦汁了」。