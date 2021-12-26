王力宏學弟 吳宗憲兒子鹿希派吸大麻被捕 10萬元交保

鹿希派呼大麻被逮，爸爸吳宗憲（左）相當無奈。（本報資料照片）

台灣知名藝人吳宗憲的23歲獨子鹿希派（本名吳睿軒）到台北市信義區夜店消費，26日凌晨他在路邊抽菸，剛好有巡邏員警經過，聞到他身上有大麻 味道，盤查後，發現他在抽的是大麻捲菸，因此遭到警方逮捕。

鹿希派的長姊吳姍儒明年1月也將出嫁，他卻又在此時出事，吳宗憲面對么子再度闖禍，剛對此痛心回應「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」

吳宗憲生育3女1男，鹿希派是最年幼的獨子，從小接受音樂才藝栽培，擅長鋼琴、小提琴，2016年申請美國波士頓伯克利音樂學院就讀，也就是王力宏的學弟。2018年發表首張專輯《AMBULANCE》，卻語出驚人「女友生病沒好起來，我就要做炸彈炸台北市府」，事後由吳宗憲道歉宣布退出演藝圈。

綜合媒體報導，盤查時，警方利用快篩試劑檢測 ，發現吳睿軒手上的香菸是俗稱「老鼠尾」的大麻捲菸，因此以「持有、吸食二級毒品 大麻」的罪名逮捕。

警方表示，吳睿軒供稱，是在夜店獲得別人「請菸」，雖坦承吸食，但否認事先知道是大麻菸。全案詢後依涉毒品危害防制條例於26日中午移送台北地檢署複訊，鹿希派最後以10萬元台幣交保。