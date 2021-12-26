我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

歌手兒抽大麻菸遭警方逮補 吳宗憲：懇請法官從重量刑

娛樂新聞組／綜合報導
鹿希派。（本報資料照片／記者陳正興攝影）
鹿希派。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

台灣藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）25日到台北市信義區夜店消費，26日凌晨他在路邊抽菸，剛好有巡邏員警經過，聞到他身上有大麻味道，盤查後，發現他在抽的是大麻捲菸，因此遭到警方逮捕。吳睿軒向警方表示，菸是在夜店有人提供的，但並不知那是大麻菸。

綜合媒體報導，盤查時，警方利用快篩試劑檢測，發現吳睿軒手上的香菸是俗稱「老鼠尾」的大麻捲菸，因此以「持有、吸食二級毒品大麻」的罪名逮捕。

警方表示，吳睿軒供稱，是在夜店獲得別人「請菸」，雖坦承吸食，但否認事先知道是大麻菸。警方訊問吳睿軒後，依涉毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊；檢察官訊問後，下午2時許諭令10萬元台幣（約3570美元）交保。

王力宏學弟 曾揚言「炸市府」

現年23歲的吳睿軒2018年以藝名「鹿希派」（LucyPIE）出道，結果不到一個月，就被發現在社群平台上發文揚言「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈炸台北市政府，全民賠罪」，雖然他事後解釋是玩笑話，但仍被法院裁處緩起訴1年，並支付公庫50萬元台幣（約1.8萬美元）做為警惕；他也在出道23天就宣布暫時退出演藝圈，直到2019年復出。

鹿希派呼大麻被逮，爸爸吳宗憲（左）相當無奈。（本報資料照片）
鹿希派呼大麻被逮，爸爸吳宗憲（左）相當無奈。（本報資料照片）

吳睿軒最近才準備要發行第二張專輯，卻又扯出負面新聞。對此，吳宗憲26日受訪時表示，「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」

巧合的是，吳睿軒畢業於美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music），最近身陷「渣男」風波的歌手王力宏也是該學院碩士畢業。

大麻 毒品 王力宏

上一則

張國榮摯愛曝聖誕節舊照 網動容：感謝您延續哥哥生命

下一則

最後一次？詹雅雯抱病五度攻蛋 唱近50首淚謝歌迷

延伸閱讀

陶喆、羅志祥、吳亦凡到王力宏 讓人見證偶像如何崩壞

陶喆、羅志祥、吳亦凡到王力宏 讓人見證偶像如何崩壞
大陸直播帶貨競爭激烈 利菁認累撤離 寇乃馨繼續拚

大陸直播帶貨競爭激烈 利菁認累撤離 寇乃馨繼續拚
突然被準女婿喊爸爸 吳宗憲差點揍人

突然被準女婿喊爸爸 吳宗憲差點揍人
半年嫁掉2個女兒 吳宗憲：比拿掉膀胱還痛苦

半年嫁掉2個女兒 吳宗憲：比拿掉膀胱還痛苦

熱門新聞

李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
在李靚蕾連番猛攻之下，王力宏致歉。（本報資料照片）

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

2021-12-19 23:28
王力宏發表聲明裡英文解釋錯誤。（取材自微博）

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

2021-12-19 19:00

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動