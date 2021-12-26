歌手兒抽大麻菸遭警方逮補 吳宗憲：懇請法官從重量刑

鹿希派。（本報資料照片／記者陳正興攝影）

台灣藝人吳宗憲的兒子鹿希派（本名吳睿軒）25日到台北市信義區夜店消費，26日凌晨他在路邊抽菸，剛好有巡邏員警經過，聞到他身上有大麻 味道，盤查後，發現他在抽的是大麻捲菸，因此遭到警方逮捕。吳睿軒向警方表示，菸是在夜店有人提供的，但並不知那是大麻菸。

綜合媒體報導，盤查時，警方利用快篩試劑檢測，發現吳睿軒手上的香菸是俗稱「老鼠尾」的大麻捲菸，因此以「持有、吸食二級毒品 大麻」的罪名逮捕。

警方表示，吳睿軒供稱，是在夜店獲得別人「請菸」，雖坦承吸食，但否認事先知道是大麻菸。警方訊問吳睿軒後，依涉毒品危害防制條例移送台北地檢署複訊；檢察官訊問後，下午2時許諭令10萬元台幣（約3570美元）交保。

王力宏 學弟 曾揚言「炸市府」

現年23歲的吳睿軒2018年以藝名「鹿希派」（LucyPIE）出道，結果不到一個月，就被發現在社群平台上發文揚言「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈炸台北市政府，全民賠罪」，雖然他事後解釋是玩笑話，但仍被法院裁處緩起訴1年，並支付公庫50萬元台幣（約1.8萬美元）做為警惕；他也在出道23天就宣布暫時退出演藝圈，直到2019年復出。

鹿希派呼大麻被逮，爸爸吳宗憲（左）相當無奈。（本報資料照片）

吳睿軒最近才準備要發行第二張專輯，卻又扯出負面新聞。對此，吳宗憲26日受訪時表示，「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」

巧合的是，吳睿軒畢業於美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music），最近身陷「渣男」風波的歌手王力宏也是該學院碩士畢業。